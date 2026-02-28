Así se jugará la final del Abierto Mexicano de Tenis; Rodrigo Pacheco cae en dobles

La mirada cansada de Flavio Cobolli se dirigió hacia el cielo. La noche estrellada será testigo de su primera final en el Abierto Mexicano de Tenis, donde jugará contra el estadounidense Frances Tiafoe. La bandera de Italia lucirá, por primera vez, en la instancia por el título de campeón.

El italiano sabía que tomó una decisión correcta al priorizar su duelo contra el serbio Miomir Kecmanović en las semifinales de singles. Alzó las manos en señal de victoria, después de derrotar a su rival por 7-6(5),3-6, 6-4.

“Estoy realmente muy contento, fue un partido complicado, pero jugué muy bien. Todavía falta un partido y voy a darlo todo para poder pelear por el título”, advirtió el finalista.

Momentos después de la victoria de Cobolli, “Big Foe” saltó a la cancha de la Arena GNP Seguros para escribir historia con su octava participación en el Abierto Mexicano de Tenis. Sufrió por momentos, pero derrotó a su compatriota Brandon Nakashima por 3-6, 7-6(6) y 6-4.

En menos de veinticuatro horas , ambos tenistas regresarán al estadio acapulqueño para definir quién levantará el anhelado Guaje de Plata, además de 500 puntos para el ranking de la ATP.

Alexander Zverev y Marcelo Melo eliminan a todos los mexicanos en dobles

Cabizbajo, Rodrigo Pacheco recibió una palmada del brasileño Marcelo Melo. Junto con el español Rafael Jódar, el yucateco quedó eliminado en los dobles del Abierto Mexicano de Tenis por 6-3, 7-5 en el grandstand de la Arena GNP Seguros.

Entre aplausos del público, Pacheco abandonó la cancha. Mientras que, en un escenario totalmente diferente, Alexander Zverev y Marcelo Melo firmaron autógrafos después de asegurar su boleto a las finales de la categoría. Este sábado, mientras la noche cae en la ciudad costera de Acapulco, pelearán por el título de campeones ante el estadounidense Robert Galloway y el austriaco Alexander Erler.

Alexander Zverev y Marcelo Melo en el Abierto Mexicano de Tenis - Foto: Esteban Torreblanca/EL UNIVERSAL

A lo largo del torneo, la dupla alemana-brasileña eliminó a todos los mexicanos del camino. Un golpe que empezó con Santiago González en los Octavos de Final, continuó con Miguel Ángel Reyes Varela en los Cuartos de Final y terminó con Rodrigo Pacheco. Y aún así, se las ingeniaron para apropiarse del cariño del público, sobre todo “Sascha” al escuchar cómo los aficionados corearon su nombre en el recinto.

“Tristemente perdí en singles. De ahí que quiera jugar mejor en dobles. [...] Desafortunadamente fueron eliminados gracias a nosotros. Acapulco siempre es un lugar que nos recibe bien. Es bueno jugar aquí”, sentenció Zverev.

La tranquilidad de Melo contrasta con el hambre de Zverev por la gloria. Más aún porque, en días anteriores, cayó en singles ante el serbio Miomir Kecmanović.

Sin ningún tenista nacional en el radar, el futuro del Abierto Mexicano de Tenis se definirá este sábado, 28 de febrero.

Rodrigo Pacheco y Rafael Jódar en el Abierto Mexicano de Tenis - Foto: Esteban Torreblanca/EL UNIVESAL

