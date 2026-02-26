Emma Navarro cae ante Shuai Zhang y deja libre la corona en el Mérida WTA 500

La estadounidense Emma Navarro, segunda cabeza de serie y campeona defensora del Mérida WTA 500, se despidió prematuramente del certamen tras caer en la ronda de octavos de final ante la china Shuai Zhang por 6-4 y 6-4, en 1 hora 23 minutos.

Navarro llegaba al torneo con la ilusión de repetir el título conseguido en 2025, cuando se impuso en la final a la colombiana Emiliana Arango. Aquella victoria marcó uno de los momentos más destacados de su carrera y consolidó su ascenso en el ranking mundial.

Sin embargo, este 2026 la estadounidense, número 20 del orbe, no pudo mantener el nivel y se topó con una Zhang en gran forma, quien como clasificada mostró solidez y aprovechó sus oportunidades para dar la sorpresa.

Lee también Jasmine Paolini se presenta en el Mérida WTA 500 con una victoria contundente

Tras el encuentro, Shuai Zhang expresó su satisfacción tras logar despachar a la campeona defensora, con quien, confeso, se siente cómoda a la hora de desplegar su estilo de tenis.

“Para mí fue un gran partido y me siento muy bien. Después de cuatro partidos ganando. Emma es una buena jugadora, jugamos un buen partido. Tenemos tres veces que hemos jugado. Siempre he jugado muy bien contra ella. Estoy muy feliz con el resultado”, dijo la tenista china

Actualmente ubicada en el puesto 86 del ranking WTA, Zhang destacó que no hizo nada especial: “Solo jugué mi partido, me concentré en mí misma. Tal vez me guste su bola, no lo sé. Pero es verdad, tres veces he jugado muy bien contra ella”.

Agregó que esta victoria le da más confianza: “Por supuesto. Para mi tenis, estoy disfrutando. Disfruto cada partido, cada momento. No importa el resultado, no importa ganar o perder. Solo me concentro en mí misma y sigo intentando jugar bien. Eso es lo más importante”.

Con esta eliminación, el trono del Mérida Open queda vacante y varias jugadoras en el cuadro principal, incluidas las cabezas de serie restantes, como la italiana Jasmine Paoilini, número 7 del ranking.

Lee también Abierto Mexicano de Tenis, blindado por un dispositivo de seguridad; desde la Guardia Nacional hasta el Ejército