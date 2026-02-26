Jasmine Paolini se presenta en el Mérida WTA 500 con una victoria contundente

La italiana Jasmine Paolini, primera sembrada y número 7 del ranking WTA, debutó con una victoria aplastante en el Mérida WTA 500 2026, disputado en las canchas duras del Yucatán Country Club.

La jugadora ingresó al torneo mediante wild card y no dio opciones a su rival, la australiana Priscilla Hon (lucky loser), a quien superó por un contundente 6-0 y 6-2 en apenas 71 minutos.

Este triunfo marca el primer avance a cuartos de final de Paolini en la temporada 2026, tras una racha de tres derrotas consecutivas en primera ronda que había mermado su confianza.

La italiana aprovechó su jerarquía desde el inicio: en el primer set dominó por completo con un demoledor 6-0, rompiendo el servicio de Hon en múltiples ocasiones sin ceder ni un solo game.

En la segunda manga, Hon mostró algo de resistencia, lo que le valió una ovación del público local. Sin embargo, Paolini respondió de inmediato con autoridad para cerrar el parcial 6-2.

La australiana, quien había ingresado al cuadro principal como lucky loser tras eliminar en la ronda previa a la mexicana Renata Zarazúa, no pudo sostener el ritmo ante la precisión y agresividad de la favorita.

Tras el partido, Paolini expresó su satisfacción por el resultado y explicó las razones de su participación en el certamen mexicano. “Decidí jugar acá para ganar confianza. Hoy no fue un partido fácil después de las derrotas en primeras rondas, entonces estoy muy feliz por el triunfo y espero elevar mi nivel nuevamente”, comentó la italiana.

Ahora, en los cuartos de final, Paolini se medirá a la británica Katie Boulter, una rival a la que conoce desde hace varios años. La propia tenista calificó el duelo como complicado, pero confía en que esta victoria le permita recuperar el nivel que la ha colocado como top 10 mundial.

