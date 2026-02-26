Marián Gómez Pezuela sueña con su primer título WTA y llegar al Top 100

Más Información
Abierto Mexicano de Tenis, blindado por un dispositivo de seguridad; desde la Guardia Nacional hasta el Ejército
¿Es difícil convencer a las estrellas para que jueguen en el AMT? Ésta es la respuesta de Álvaro Falla
Mérida.— Marián Gómez Pezuela Cano, una de las promesas más destacadas del tenis nacional en los últimos años, ha trazado con claridad su ambicioso camino en el circuito profesional: Consolidarse en el WTA Tour, conquistar su primer título en esta categoría y escalar posiciones en el ranking, hasta alcanzar el Top 100.
Con 24 años y un ascenso constante en dobles —donde ya ha sumado varios títulos ITF y alcanzado finales en torneos WTA 125—, la queretana ve en estos objetivos no sólo un sueño personal, sino una meta realista a corto o mediano plazo, que le permitiría vivir plenamente de su pasión por el tenis y representar con mayor fuerza a México en la élite internacional.
“A largo plazo, me encantaría seguir en este circuito [WTA], disfrutar lo que hago, ganar mi primer WTA e ir subiendo en el ranking, para poder vivir de esto... Ojalá algún día seamos Top 100, pero lo veo a futuro”, expresó.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]