Emiliana Arango confiesa que el entorno México la hace sacar su mejor nivel de tenis

Mérida.— Emiliana Arango ha forjado un vínculo especial y casi mágico con México, donde ha cosechado algunos de los logros más destacados en su carrera. En suelo tricolor, la colombiana ha encontrado un escenario propicio para brillar, con resultados que impulsaron su ascenso en el ranking WTA, al ingresar al Top 50 por primera vez.

En 2025, la tenista de 25 años (originaria de Medellín) cosechó un título WTA 125 en Cancún, y más adelante en Mérida y Guadalajara (ambos categoría 500) fue finalista, pero se quedó a un paso de la corona. Ante estas actuaciones, Arango reconoce que el entorno de México la hace desplegar su mejor nivel de juego.

“Es simplemente lo mucho que disfruto estar aquí en México. Me encanta poder jugar acá, la gente siempre me hace sentir demasiado bien y eso es lo que al final marca la diferencia para mí”, explicó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. “Honestamente, las condiciones acá me gustan mucho, la gente me trata increíble, siempre me vienen a hacer muchas porras y lo disfruto todo demasiado. La combinación de todo, al final, es lo que hace que pueda sacar mi mejor tenis”.

Hace un año, en el Mérida WTA 500, la colombiana tuvo la oportunidad de enfrentar en la final a la estadounidense Emma Navarro, quien le dejó una gran experiencia dentro de la cancha.

“Logré llegar a esa final y me hubiese gustado haber estado mejor físicamente”, mencionó.