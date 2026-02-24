Emiliana Arango no pierde el enfoque y su mirada está puesta en ser la número uno

Mérida.— La tenista colombiana Emiliana Arango, actual raqueta número uno de su país, no baja la guardia, su mirada está puesta en el firmamento del deporte blanco mundial. La sudamericana anhela consagrarse en uno de los torneos del Grand Slam y aspira a llegar algún día al codiciado puesto número uno del ranking WTA.

“Sueño con muchas cosas, con poder estar en el Top 10, con ser la número uno del mundo, con ganar Grand Slams”, dijo, pero —más allá de eso— reconoce que lo más importante es “seguir creciendo como jugadora y como persona... Tratar de ser un poquito mejor cada vez”.

Ante la posibilidad de algún día lograr su sueño de colocarse en la cima del deporte blanco femenil, Emiliana se tomó unos segundos para pensar en cuál de los cuatro torneos grandes le gustaría dar ese salto.

“No sé, es difícil contestar. Honestamente, me encanta jugar en US Open, me parece que la energía de Nueva York es algo increíble; también disfruto mucho jugando allí, tengo buenas memorias”, señaló.

Actualmente, Arango se ubica en el lugar 59 del ranking WTA. Es la tenista latinoamericana mejor colocada dentro del listado.