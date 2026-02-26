Santiago González apunta a Los Ángeles 2028; Rodrigo Pacheco sueña con los Juegos Olímpicos

En el tenis mexicano aún queda tiempo para Santiago González. El retiro no es una opción cercana, menos aún porque no descarta la posibilidad de escribir historia con una segunda participación en los Juegos Olímpicos. Su mirada está puesta en la justa veraniega de Los Ángeles 2028 e incluso, le gustaría competir en compañía de Rodrigo Pacheco.

Una conexión entre la experiencia y la juventud que podría regresar a México —según sus palabras— a los Juegos Olímpicos, después de que el país se quedara sin representación en París 2024.

“Dos años y medio suena a bastante, pero me encantaría estar en los Juegos Olímpicos. Igual junto a Rodrigo, sería increíble. Obviamente será resultado de lo que pase en el ranking, y por eso iremos torneo a torneo. Año tras año”, aseveró González en conferencia de prensa.

Rodrigo Pacheco y Santiago González en conferencia de prensa, durante el Abierto Mexicano de Tenis - Foto: Esteban Torreblanca/ EL UNIVERSAL

La primera y única participación de Santiago González en una justa veraniega fue hace casi diez años, cuando en Río 2016 quedó eliminado — junto con Miguel Ángel Reyes Varela— en la segunda ronda de dobles masculinos.

Rodrigo Pacheco reconoció que no quiere quedarse detrás de la sombra del tenista olímpico. Mientras que — a lo lejos— se escuchaba cómo la Arena GNP Seguros cobraba vida para el Abierto Mexicano de Tenis, el yucateco aceptó que uno de sus sueños es llegar hasta la justa cuatrienal.

“Poder hacer unos Juegos Olímpicos sería más que un sueño hecho realidad. Puedo intentar clasificar tanto en singles, como en dobles. O mixtos. Donde se me dé la oportunidad, si Dios quiere. [...] Poder representar a México siempre es algo muy bonito y sería muy padre hacerlo con Santiago. Siento que nos iría muy bien a ambos”, compartió Pacheco.

Un escenario que Santiago González también anhela: “¿Por qué no soñar con unos Juegos más? Con toda la experiencia atrás y toda la juventud de lado”, sentenció González.

Pese a que el veterano quedó eliminado en los dobles del Abierto Mexicano de Tenis, el camino de Rodrigo Pacheco y el español Rafael Jódar continuó este jueves en los Cuartos de Final ante el búlgaro Grigor Dimitrov y el italiano Flavio Cobolli.

