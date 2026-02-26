¿Es difícil convencer a las estrellas para que jueguen en el AMT? Ésta es la respuesta de Álvaro Falla

Acapulco.— No es difícil convencer a los jugadores para que participen en el Abierto Mexicano Tenis. De acuerdo con Álvaro Falla, director del certamen, la mayoría “vienen encantados”, porque les atrae la calidez del público.

“Hay algunos a los que debemos convencer un poco más, porque también hay otros torneos a nivel internacional que compiten por atraer a los tenistas, pero la mayoría repiten cartelera. Muchos de ellos llevan cinco o seis veces regresando”, compartió el directivo, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Entre las figuras que volvieron al Abierto Mexicano se encuentran Alexander Zverev (cuarto del ranking ATP) y Álex de Miñaur (sexto), ambos ubicados en el Top 10. También regresaron jugadores en posiciones más abajo, como Casper Ruud (12), Alejandro Davidovich Fokina (14) y Frances Tiafoe (28).

“No sólo es el tenis como deporte, sino todo lo que lo rodea. Les encanta venir acá porque los tratan de una forma increíble. Es la calidez del público mexicano”, señaló Falla.

Para el directivo, la conexión entre los tenistas y los aficionados mexicanos es lo que precisamente distingue a Acapulco de otras paradas en el tour de la ATP, porque compiten en un territorio en el que se sienten arropados, donde escuchan cómo corean sus nombres en las gradas de la Arena GNP Seguros.

“Los fans son lo más valioso que tenemos. Es una de las muestras más claras de la alegría del pueblo mexicano. Participar en este torneo siempre ha sido una gran muestra del entusiasmo que le imprimen los mexicanos a todo y, en este caso, el tenis ha sido una característica a nivel internacional”, concluyó.