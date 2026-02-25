Zverev queda eliminado en singles del Abierto Mexicano de Tenis; ya no hay figuras del Top 10

Alexander Zverev miró con molestia su raqueta, más aún porque el anhelo de un segundo título en el Abierto Mexicano de Tenis se esfumó, después de que el cansancio lo superara y cayera ante el serbio Miomir Kecmanović en los Octavos de Final del certamen acapulqueño. Un resultado que se dio gracias a un tie break en el tercer set.

En días anteriores, “Sascha” sentenció que la ciudad costera es un espacio de sorpresas. Sobre todo porque él, en su momento, representó uno de esas estrellas fuera de lo común. Dicho y hecho, el número cuatro del mundo sufrió una derrota ante el ochenta y cuatro del ranking de la ATP por 6-3, 6-7(3) y 7-6(4).

Zverev salió molesto del estadio de la Arena GNP Seguros. Sin embargo, no permitió que el enojo lo consumiera. Especialmente porque, unos minutos después, tuvo que regresar a la cancha para disputar otros Octavos de Final, pero ahora en la categoría de dobles en compañía del brasileño Marcelo Melo. Ahí, les espera el dúo del mexicano Santiago González y el neerlandés David Pel.

En singles, la caída de Alexander Zverev dejó al Abierto Mexicano de Tenis sin una figura en el top diez mundial, ya que el australiano Álex de Miñaur quedó fuera desde la primera ronda del torneo.

Alexander Zverev queda eliminado en los singles del Abierto Mexicano de Tenis

Flavio Cobolli se mantiene fuerte en el AMT

El italiano Flavio Cobolli, quien eliminó a Rodrigo Pacheco, cumplió y venció al checo Dalibor Svrčina en la ronda de los Octavos de Final por 6-4, 6-4.

“Me gusta jugar en México. Son tres años en los que he jugado aquí. Los mexicanos me hacen sentir un calor en la pista. Tanto en el partido, como en Instagram. Ahí no he visto, pero mi manager me dijo que tengo el apoyo de los aficionados mexicanos” , compartió Cobolli.

De momento, el tenista italiano se encuentra a la espera de su próximo rival. Mientras tanto, en otra llave, Miomir Kecmanović jugará contra el francés Térence Atmane por un boleto a las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis.

