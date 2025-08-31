Aficionado de Colo Colo pierde la vida durante el clásico vs U de Chile; cayó del techo del estadio

Colo Colo venció este domingo por 1-0 a Universidad de Chile en el superclásico número 198 correspondiente a la jornada 22 de la Liga chilena, que se definió con el gol solitario de Vicente Pizarro al minuto 81.

La nota trágica la dejó la triste noticia de la muerte accidental de un aficionado albo que cayó del techo del estadio el intentar cruzar de una tribuna a otra.

Esta derrota deja al equipo universitario tercero, a 15 puntos del líder Coquimbo Unido y al Cacique ascendiendo hasta la octava posición.

Lee también: Santiago Giménez, cerca de salir del AC Milan; el mexicano seguiría su carrera en la Roma

La primera parte estuvo marcada por la expulsión de Franco Calderón, en el minuto 31, tras una dura entrada por detrás sobre Pizarro.

Hasta entonces, el partido estuvo más de cara para el conjunto universitario, aunque en todo momento muy trabado, de ida y vuelta y con pocas ocasiones.

Después de que los azules quedaran con diez jugadores, Colo Colo trató de aprovechar la ventaja numérica espoleado por su afición, que no paró de apretar en ningún momento.

Tras unos minutos de acoso albo, los laicos consiguieron contrarrestar y poner igualdad en el juego, terminando la primera mitad con un cabezazo de Salomoni que se estrelló en el palo izquierdo de la portería defendida por De Paul.

Al arranque de los segundos 45 minutos, el Cacique volvió a buscar el gol, intentando hacer valer su superioridad numérica, generando el primer aviso con un disparo de zurda de Pizarro que se estrelló en el palo izquierdo de la portería azul.

Lee también: Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

La U intentaba sacudirse el asedio de los albos parando el juego, con dos jugadas en las que futbolistas azules quedaron tendidos sobre el terreno de juego y con el primer cambio del partido, cuando quedaban muchos minutos por delante.

Los jugadores del Cacique no dejaron de intentarlo con entradas incisivas por banda de Lucas Cepeda, quien fue de los más activos, y con las ocasiones más claras en las botas de su punta Javier Correa.

¿Cuándo cayó el tanto de la victoria de Colo Colo?

El premio final a la insistencia de Colo Colo llegó en el minuto 81, tras un remate de cabeza del juvenil Francisco Marchant que se fue al travesaño y que Pizarro recogió de rebote dentro del área para marcar a placer el gol definitivo que le dio la victoria a los albos.

El encuentro fue el último para Colo Colo con su entrenador interino, Hugo González, antes de la llegada del ya confirmado Fernando Ortíz.

El entrenador argentino debutará el próximo 14 de septiembre, tras la fecha FIFA, en otro superclásico contra la U con motivo de la Supercopa de Chile aplazada desde el pasado mes de enero.

Tras esta jornada, la Liga chilena entrará en un receso por el desarrollo del Mundial Sub-20, del cual el país austral es anfitrión y que iniciará el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre.