Santiago Giménez, cerca de salir del AC Milan; el mexicano seguiría su carrera en la Roma

La etapa de Santiago Giménez en el AC Milan estaría muy cerca de terminar, luego de darse a conocer la posibilidad de ver al mexicano en el AS Roma.

Después de una temporada complicada y muchos rumores a su alrededor, Santiago sería la mejor opción de cambio para el equipo de Massimiliano Allegri, quien desea reforzar la delantera.

El movimiento, que se encuentra en la recta final del mercado de fichajes, fue confirmado por Fabrizio Romano, periodista especializado en transferencias, quien aseguró la posibilidad de un cambio.

De acuerdo con su reporte, Giménez, quien llegó con etiqueta de figura y ha sumado algunos minutos en el arranque de la Serie A, ve con buenos ojos la posibilidad de un cambio, al no tener la confianza del cuerpo técnico.

En ese sentido, parte importante para concretar el movimiento sería la llegada de Artem Dovbyk, quien es el objeto del deseo del cuadro rossonero, que buscaría con su incorporación mayor protagonismo.

Se espera que, en las siguientes horas, ambos clubes entren en negociaciones y puedan acordar el movimiento, que representaría el tercer equipo del atacante de la Selección Mexicana en Europa.

Luego de dos partidos, Roma se encuentra entre los primeros cuatro clubes de la clasificación, tras vencer hace unas horas 0-1 al Pisa bajo la dirección de Gian Piero Gasperini.