La 36° edición de los Billboard Latin Music Awards 2025, celebrada el 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, marcó una noche de sorpresas y de los mejores looks.

En este escenario, la influencer y cantante Kenia Os y el cantante de corridos tumbados Peso Pluma emergieron como una de las parejas mejor vestidas y más comentadas de la gala. En De Última te contamos todos los detalles.

¿Qué look eligió Kenia Os para los Premios Billboard de la Música Latina?

Kenia Os apostó por un vestido audaz en tono chocolate y con pedrería, con body y falda de red que dejaba entrever la silueta, complementado con una estola de plumas azul rey que añadió volumen y textura al conjunto.

El escote pronunciado y los tirantes finos aportaron un aire sensual, mientras que la falda de red logró un juego de transparencias.

Kenia Os apostó por una outfit inspirado en el cabaret moderno. Foto: Instagram @billboardlatin

En cuanto al peinado y maquillaje, Kenia lució el cabello suelto con ondas suaves que enmarcaban su rostro, y un maquillaje que enfatizó la mirada con cejas bien definidas y labios en tono rosa empolvado, lo que permitió que el outfit no perdiera atención.

Como accesorios, la estola-boa de plumas azul rey actuó como un accesorio de impacto, mientras que las joyas discretas mantuvieron un equilibrio chic y elegante. En su pose junto a Peso Pluma, se mostró segura con una sonrisa relajada, tomada de la cintura por el cantante.

Kenia Os y Peso Pluma a su llegada a los Premios Billboard 2025. Foto: Instagram @billboardlatin

¿Cuál fue el atuendo de Peso Pluma y cómo se alinearon los dos estilos como pareja?

Por su parte, Peso Pluma seleccionó un esmoquin negro de corte moderno, acompañado de camisa blanca y un moño suelto.

El reloj de lujo y los aretes discretos se convirtieron en los acentos exactos del look de Peso Pluma. Foto: Instagram @billboardlatin

Fue notoria la inclusión de lentes oscuros y un reloj de lujo en el look del cantante mexicano. Su paso en la alfombra azul fue uno de los más comentados de la noche. En contraste con la sensualidad de Kenia, él representó sobriedad urbana, creando un balance visual entre ambos.

¿Qué impacto tuvo la pareja en los Latin Billboard?

En redes sociales, la pareja fue muy comentada por su entrada conjunta, poses, miradas y gestos alcanzaron gran visibilidad. Su complicidad fue percibida como el mejor momento de la noche, ubicándolos entre los rostros más “instagrameables” del evento.

El maquillaje de Kenia Os contrastó con su melena suelta de ondas suaves. Foto: Instagram @billboardlatin

La pareja de Kenia y Hassan reafirmaron su peso en la industria de la moda latina. Kenia Os ha construido una identidad basada en la feminidad audaz y la experimentación con texturas, mientras que Peso Pluma ha sabido transformar los códigos clásicos en un lenguaje urbano y vanguardista.

