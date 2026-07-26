El aceite de coco es un producto hidratante para la piel; sin embargo, debe utilizarse con el método correcto para no obstruir los poros y ocasionar brotes de acné.

Otra precaución importante es que su uso se recomienda sólo en pieles secas, puesto que en las grasas y mixtas puede aumentar la producción de sebo.

Si tienes uno de los cutis compatibles con este producto, en De Última te decimos qué beneficios puedes obtener con su aplicación.

El aceite de coco contiene antioxidantes, grasas naturales, vitamina E, proteínas y ácido láurico. Foto: Unsplash

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¿Para qué sirve aplicar aceite de coco en la piel?

El aceite de coco se extrae de la pulpa del fruto, y contiene grasas naturales, vitamina E, antioxidantes y proteínas. De acuerdo con los especialistas de Medicover Hospitals, dichos ingredientes pueden retener la humedad en la piel, conservándola suave y protegiéndola de la contaminación.

Por su parte, un artículo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo señala que este producto es rico en ácido láurico, cuyas propiedades antimicrobianas pueden combatir bacterias y hongos.

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Lo anterior es clave para remover la acumulación de suciedad en los poros y hasta prevenir brotes de acné.

El aceite de coco se obtiene de la parte blanca del fruto, la pulpa. Al aplicarse en la piel, logra retener la humedad para mantener el rostro hidratado. Foto: Unsplash

Pero otras ventajas que ofrece son:

1. Hidratación profunda

Si tienes la piel seca, el aceite de coco puede ayudarte a recuperar la hidratación y suavidad de zonas como el rostro, codos, rodillas y talones.

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Además, los especialistas del Medicover Hospitals señalan que sus grasas naturales retienen el agua por más tiempo, fortalecen la barrera natural de la dermis y ayudan a mantenerla equilibrada.

Para esto, se recomienda aplicarlo después de la limpieza.

2. Calma eczema y la psoriasis

En casos de eczema y psoriasis, el aceite de coco puede ser un gran aliado para aliviar la irritación y comezón.

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Aquí, Nivea recomienda aplicar sólo una capa fina del producto sobre las zonas afectadas.

3. Antienvejecimiento

El mismo artículo de Medicover Hospitals informa que este aceite puede combatir los radicales libres. Sobre el rostro, permite mantener una piel luminosa y hasta estimular la producción de colágeno.

Si planeas usarlo para tal propósito, basta con poner unas cuantas gotas del producto en la piel limpia.

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4. Control del acné

Gracias a su contenido de ácido láurico y sus propiedades antibacterianas, el aceite de coco puede contribuir al control de los brotes de acné.

Como primer paso, los especialistas de Medicover Hospitals recomiendan lavar el rostro, luego colocar una capa ligera del producto sobre la zona afectada y dejarlo actuar durante la noche. Al siguiente día se enjuaga y listo.

¡Ojo! Si sufres de acné severo o quístico, mejor evita su uso y acude con un profesional.

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5. Sana heridas y picaduras

Finalmente, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo indica que este aceite puede utilizarse como ungüento para heridas, picaduras e irritaciones.

Sus antioxidantes pueden calmar la picazón y evitar la propagación de bacterias, responsables de infecciones.

Aunque el aceite de coco es un producto con varios beneficios, es mejor acudir con un profesional antes de usarlo. Foto: Unsplash

Ya sea el aceite de coco u otro tipo, recuerda que antes de incorporarlo en tu rutina de skincare lo mejor es consultar a un especialista.

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