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Unas puntas sin vida pueden hacer que hasta el cabello más bonito pierda su encanto, pero también pueden convertirse en la excusa perfecta para renovarlo.
Y es que los cortes adecuados permiten despedirse de esas zonas maltratadas, mientras transforman la forma, el movimiento y la apariencia del pelo.
Si quieres saber con qué estilos puedes lograr esto, en De Última te presnetamos 5 ideas.
¿Qué cortes de cabello ayudan a eliminar las puntas maltratadas?
1. Blunt bob
Si tus puntas necesitan un corte considerable, el estilo recto puede ser un acierto.
Su longitud debe quedar entre la mandíbula y el cuello, lo que permite retirar una sección importante del pelo maltratado y dejar una línea uniforme, que visualmente aporta mayor densidad.
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2. Corte en U o V
Tener las puntas maltratadas no significa renunciar automáticamente al cabello largo.
La siluetas en U o V mantienen la longitud en la espalda, al mismo tiempo que permiten ajustar los extremos y darle al pelo una forma más definida, convirtiéndose en la mejor opción para quienes prefieren un cambio discreto.
3. Long bob con capas suaves
Debido a que cae en los hombros o en la clavícula, el long bob permite retirar varios centímetros de puntas maltratadas y, al mismo tiempo, sumar capas ligeras en distintas zonas.
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Dicha combinación resulta útil cuando quieres recuperar la apariencia saludable del cabello, sin sacrificar demasiado largo.
4. Corte bordado
Con este estilo no se trata de cambiar de look, sino de localizar las puntas abiertas a lo largo del cabello y retirarlas de manera selectiva.
Para ello, tu estilista debe trabajar en secciones y deshacerse únicamente de esas puntas abiertas, quebradizas o resecas con unas tijeras.
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5. Shaggy
Finalmente, el Shaggy combina largos desiguales y aporta mucha textura, permitiendo retira los extremos del pelo que están deteriorados.
A la par, modifica la silueta del cabello y también lo hace lucir con mayor personalidad.
¿Cómo evitar que las puntas del cabello se maltraten?
La prevención comienza mucho antes de detectar una punta abierta frente al espejo.
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De acuerdo con los expertos de Dove, el calor, los procesos químicos, la fricción y el cepillado brusco pueden afectar la cutícula del cabello, por lo que cuidar esos pequeños momentos de la rutina puede ayudar a prevenir este problema.
Entre los consejos que puedes aplicar para prevenirlo se encuentran:
- Desenreda con suavidad y usa un peine de dientes anchos, especialmente cuando tu pelo esté húmedo
- Baja la temperatura de secadoras, planchas y tenazas y aplica un protector térmico antes de peinarte
- No esperes a que las puntas se sientan ásperas. Incorporar acondicionador y tratamientos hidratantes ayuda a mantener el cabello más suave y manejable
- Tintes, decoloraciones, alaciados y otros tratamientos químicos suelen debilitar el cabello cuando se realizan repetidamente
- La protección no termina cuando te vas a dormir. En ese sentido, Dove sugiere utilizar una funda de seda para disminuir la fricción y la formación de nudos durante la noche
¿Cada cuánto cortar las puntas maltratadas del cabello?
Por último, Wella Professionals recomienda realizar cortes regulares para retirar las puntas secas y abiertas. Recuerda que la cantidad de cabello a remover depende del nivel de deterioro.
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Como pista, observa tus puntas con buena iluminación y presta atención a los pequeños cambios en su apariencia.
Garnier destaca que los puntos blancos, la pérdida de brillo, los enredos frecuentes y las fibras que comienzan a dividirse pueden revelar deterioro, así que también presta atención a esas señales.
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