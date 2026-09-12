Unas puntas sin vida pueden hacer que hasta el cabello más bonito pierda su encanto, pero también pueden convertirse en la excusa perfecta para renovarlo.

Y es que los cortes adecuados permiten despedirse de esas zonas maltratadas, mientras transforman la forma, el movimiento y la apariencia del pelo.

Si quieres saber con qué estilos puedes lograr esto, en De Última te presnetamos 5 ideas.

¿Qué cortes de cabello ayudan a eliminar las puntas maltratadas?

1. Blunt bob

Si tus puntas necesitan un corte considerable, el estilo recto puede ser un acierto.

Su longitud debe quedar entre la mandíbula y el cuello, lo que permite retirar una sección importante del pelo maltratado y dejar una línea uniforme, que visualmente aporta mayor densidad.

Blunt bob. Foto: Instagram @lilyjcollins

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2. Corte en U o V

Tener las puntas maltratadas no significa renunciar automáticamente al cabello largo.

La siluetas en U o V mantienen la longitud en la espalda, al mismo tiempo que permiten ajustar los extremos y darle al pelo una forma más definida, convirtiéndose en la mejor opción para quienes prefieren un cambio discreto.

Corte en U o V. Foto: Imagen generada con IA

3. Long bob con capas suaves

Debido a que cae en los hombros o en la clavícula, el long bob permite retirar varios centímetros de puntas maltratadas y, al mismo tiempo, sumar capas ligeras en distintas zonas.

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Dicha combinación resulta útil cuando quieres recuperar la apariencia saludable del cabello, sin sacrificar demasiado largo.

Long bob con capas suaves. Foto: Imagen generada con IA

4. Corte bordado

Con este estilo no se trata de cambiar de look, sino de localizar las puntas abiertas a lo largo del cabello y retirarlas de manera selectiva.

Para ello, tu estilista debe trabajar en secciones y deshacerse únicamente de esas puntas abiertas, quebradizas o resecas con unas tijeras.

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Corte bordado. Foto: Instagram @wiglerpelucasgt / @gerardoclaudiostudio

5. Shaggy

Finalmente, el Shaggy combina largos desiguales y aporta mucha textura, permitiendo retira los extremos del pelo que están deteriorados.

A la par, modifica la silueta del cabello y también lo hace lucir con mayor personalidad.

Corte Shaggy. Foto: Instagram @fadiijabra / @studio_italocolantuono

¿Cómo evitar que las puntas del cabello se maltraten?

La prevención comienza mucho antes de detectar una punta abierta frente al espejo.

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De acuerdo con los expertos de Dove, el calor, los procesos químicos, la fricción y el cepillado brusco pueden afectar la cutícula del cabello, por lo que cuidar esos pequeños momentos de la rutina puede ayudar a prevenir este problema.

Entre los consejos que puedes aplicar para prevenirlo se encuentran:

Desenreda con suavidad y usa un peine de dientes anchos, especialmente cuando tu pelo esté húmedo

Baja la temperatura de secadoras, planchas y tenazas y aplica un protector térmico antes de peinarte

No esperes a que las puntas se sientan ásperas. Incorporar acondicionador y tratamientos hidratantes ayuda a mantener el cabello más suave y manejable

Tintes, decoloraciones, alaciados y otros tratamientos químicos suelen debilitar el cabello cuando se realizan repetidamente

La protección no termina cuando te vas a dormir. En ese sentido, Dove sugiere utilizar una funda de seda para disminuir la fricción y la formación de nudos durante la noche

¿Cada cuánto cortar las puntas maltratadas del cabello?

Por último, Wella Professionals recomienda realizar cortes regulares para retirar las puntas secas y abiertas. Recuerda que la cantidad de cabello a remover depende del nivel de deterioro.

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Como pista, observa tus puntas con buena iluminación y presta atención a los pequeños cambios en su apariencia.

Garnier destaca que los puntos blancos, la pérdida de brillo, los enredos frecuentes y las fibras que comienzan a dividirse pueden revelar deterioro, así que también presta atención a esas señales.

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