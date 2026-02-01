Finalmente destituyen a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE

La semana comenzó con buenas noticias para la comunidad académica de México: José Antonio Romero Tellaeche fue destituido como director del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas).

El economista fue impuesto en el cargo, de forma irregular, por María Elena Álvarez-Buylla, entonces directora de Conahcyt, en 2021. Nunca fue bienvenido; los estudiantes y profesores protestaron y marcharon en las calles durante meses, hasta que llegó la resignación. Incluso con el cambio de sexenio y la creación de la Secretaría de Ciencia, el cambio no se vislumbraba en este Centro Público de Investigación.

Hasta el lunes, cuando Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría, envió una carta anunciando su destitución y nombrando a Lucero Ibarra Rojas como directora interina. La comunidad celebró. Tellaeche se aferró, argumentó que su salida no era legal. Ibarra se presentó ante la comunidad cideíta, mientras que Tellaeche se amparó.

El pasado jueves, en un breve encuentro con la prensa, Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, dio por cerrado el tema de la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE: insistió en que su destitución fue legal, confirmó que él continuará en el Centro por su plaza de investigador y declaró que “el CIDE tiene que trabajar para recuperarse”.

La noche del miércoles, la Secretaría publicó un comunicado en el que se explica que la destitución de Romero Tellaeche se debió a que no presentó el informe de autoevaluación en los últimos tres años y que existía descontento de la comunidad del CIDE por la conducción de la anterior Dirección General, incluyendo casos de hostigamiento hacia estudiantes y profesores, especialmente hacia las mujeres.

Tan es así que Jean Meyer, académico del Centro, reveló a este diario que Romero Tellaeche fue grosero hasta con la propia secretaria. “Se portó muy mal, le cortó la palabra tres veces a la doctora Ruiz, que le tuvo mucha paciencia, y a la tercera vez le dijo: ‘José Antonio, cállate, ¿que no entendiste? Hace rato leímos la carta de las mujeres del CIDE que se quejaban de tus groserías con las mujeres y mira cómo me estás tratando”, narró Meyer, quien presenció el intercambio en diciembre pasado.

Por si fuera poco, se suma otro capítulo más a esta larga telenovela: Romero Tellaeche solicitó el pasado martes la protección de la justicia y, aunque un juzgado admitió a trámite la demanda que el académico interpuso contra su destitución, se le negó la suspensión provisional que solicitó para retomar el cargo.

Kanye West sí se presentó en México

Contra toda fe de los fans, pues los conciertos de Sudáfrica y Brasil no se lograron, Ye (como ahora se hace llamar el rapero Kanye West) se presentó este fin de semana en la Ciudad de México, después de 17 años de ausencia. El show fue en la Plaza de Toros, sin escenografía, sólo luces, humo, fuegos artificiales y su gran ego. North West, su hija, lo acompañó en el escenario.

En redes sociales circularon fotografías de mercancía con alusiones al nazismo —en los últimos años, el cantante hizo comentarios antisemitas, justo antes de su concierto en México, publicó una disculpa en el periódico Wall Street Journal. Sin embargo, EL UNIVERSAL reportó que esa mercancía fue la que menos se vendió, como indicaron los propios comerciantes.

Fans de BTS hacen justicia por su propia mano

Fans del grupo de K-pop BTS, conocidas como ARMY, estallaron en furia al no poder conseguir boletos para los conciertos en México del grupo. Señalan que la escasez se debe a la reventa de boletos, que ya se ofrecen a precios exorbitantes, una situación que se ha venido padeciendo a nivel internacional.

Ante la poca respuesta y acción de las autoridades, las ARMY han cobrado venganza, al registrar los nombres y números telefónicos de revendedores en registros en formularios de universidades privadas, solicitudes de tarjetas de crédito y préstamos, e incluso inscripciones en sitios que generan llamadas promocionales continuas.

La presidenta Claudia Sheinbaum intentó tomar cartas en el asunto, al pedir al presidente de Corea del Sur más conciertos del grupo coreano. Sin embargo, las fans mexicanas no celebraron esta acción, pues ellas no piden más fechas, sino que las autoridades acaben con la mafia de los revendedores.

Con información de Manuel Espino, Cristopher Cabello, Sughey Baños, César González.