La primera en dar de qué hablar fue Audrey Nuna, la cantante que forma parte del grupo ficticio de K-Pop Demon Hunters que se dio a conocer en la cinta de animación “Las guerras del K-Pop” de Netflix, que se convirtió en fenómeno durante 2025. Nuna se presentará en la Feria Nacional de San Marcos 2026 a realizarse entre abril y mayo próximo y rápidamente se viralizó en redes sociales. Y por si algo faltaba para recordar aún más a la cinta, pues resultó nominada al premio Oscar, donde es la gran favorita de la categoría de animación.

Euforia por boletos para ver a BTS

BTS confirmó que es una de los grupos más exitosos del momento y en México se ha convertido en objeto de deseo y obsesión para los fans. Esta semana se pusieron y acabaron en pocos minutos los boletos para sus conciertos a efectuarse en mayo en el Estadio GNP, Los precios oscilaron entre los mil 700 y 17 mil 800 pesos, dependiendo de la zona con respecto al escenario. En redes sociales usuarios reportaron que prácticamente no durmieron para lograr obtener un pase, varios de los cuales no lo consiguieron. Eso sí, la reventa salió de inmediato, así como muchos engaños por parte de presuntos vendedores.

ARMY respalda a BTS

Días antes de la venta de boletos, seguidores de BTS conocidos como ARMY, convocaron a una marcha pacífica del metro Cuauhtémoc hacia las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la colonia Doctores, con el objetivo de exigir transparencia en los precios de las entradas, consideradas por algunos fans como inaceptables. Iván Escalante, titular de la Profeco, informó que el organismo había recibido hasta ese momento cerca de 5 mil quejas relacionadas y aseguró que se daría seguimiento a las peticiones. A la marcha sólo acudieron cuatro personas.

Nominados al Oscar 2026

“Pecadores” (“Sinners”) se convirtió en la película más nominada a los premios Oscar con 16 oportunidades de llevarse la estatuilla. La cinta sobre vampirismo superó a otras como “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, cineasta mexicana nominado por Guion Adaptado y por Mejor Película en su calidad de productor, así como de “Una batalla tras otra”, con la que México obtuvo mención por la categoría de Sonido, integrada por José Antonio García “El Tiburón”. La entrega 2026 del premio de la Academia se realizará en mayo.

Ana de la Reguera

La película mexicana “Un hombre por semana”, ópera prima de Ana de la Reguera, siguió en cartelera sumando más de 400 mil asistentes. En redes sociales la gente aseguró que había ido a verla hasta en tres ocasiones y que estaban por ir con grupos de amigas para reírse un poco. La historia, aunque no biográfica, tiene algo de Ana, quien no teme en decir que usa las app de citas para encontrar pareja, aunque no es su única fuente.

