El robo del Louvre

La semana inició con el robo de joyas del Museo Louvre, en París, Francia. La noticia sorprendió a todo el mundo, hace tiempo que no se veía un robo a la antigua: con sierras, ladrones encapuchados llevándose el motín valorado en 88 millones de euros. También sorprendió que fuera a plena luz del día, en una nada discreta grúa –que se ha aprovechado del momento y se ha hecho publicidad como la más rápida y silenciosa del mercado–.

Tras reconocer errores, argumentar que las alarmas sí funcionaron como debían, lamentar la escasa vigilancia en el exterior y debatir sobre las condiciones laborales de los trabajadores del museo, el tema ya va en la fase de la investigación.

Los investigadores del robo de ocho joyas de la corona de Francia en el Museo del Louvre el domingo pasado tienen más de 150 muestras de ADN, papilares y otras pruebas que están analizando para tratar de localizar a los ladrones, dijo este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau.

Una parte de la colección de joyas del Louvre fue trasladada el jueves al Banco de Francia bajo una fuerte escolta policial, cinco días después de robo de ocho piezas expuestas en la Galería de Apolo del museo más visitado del mundo.

Según informó la cadena de televisión BFMTV, la decisión se tomó para proteger la colección bajo una mayor seguridad y se desconoce cuándo será posible exhibirla nuevamente en el museo.

Circuló la fotografía de un elegante hombre francés, de traje con chaleco y sombrero, atribuyéndole el rol de responsable de la pesquisa de los ladrones y se volvió viral en internet. Y aunque ya circula la versión de que en realidad no es investigador, la Fiscalía de París –en medio de tanto trabajo urgente– abordó del tema de una forma juguetona: “Preferimos mantener el misterio vivo ;)”, contestó a la agencia AP por correo electrónico.

Rosalía anuncia Lux

La cantante española Rosalía vuelve con su disco “Lux”, que se lanzará el próximo 7 de noviembre. El anuncio lo hizo a través de una transmisión en vivo en TikTok, donde se le vió pintándose un halo en el cabello y conduciendo por Madrid.

Para finalmente llegar a la plaza de Callao y la Gran Vía de Madrid, donde se proyectó la imagen de la portada –donde la cantante posa con ropa blanca y un velo en la cabeza que recuerda a un hábito de monja– y, sin declaración alguna, la cantante desapareció entre los miles de fans que acudieron a verla.

El evento no estuvo libre de críticas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declaró que la cantante "puso en peligro la integridad física de las personas".

