Después de presentarse en los Cloisters del Met y en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, la ópera "Primero sueño", de Magos Herrera y Paola Prestini, a partir del poema de, tiene una función especial hoy como parte del festival Decididas 2026.

Decididas es un evento que surgió en 2017 para darle voz a las mujeres líderes de América Latina. En su página web, el festival es decrito como la cumbre más importante de liderazgo femenino y su programa reúne a empresarias, artistas, activistas, atletas y mujeres a cargo de políticas públicas.

Además, Herrera y Prestini presentarán el documental "Con alma", de Marta Ferrer y Pedro González Rubio, mañana en el Cinematógrafo de El Chopo, a las 17:30 horas.

El evento de hoy es en Proyectos Públicos (General Prim 30, Juárez), a las 19:00 horas. Además de Magos Herrera, participan Celso Duarte, Tonatihu Saguilan, Gonzalo Peniche, Sergio Medrano, David Herrera y la Compañía de Ópera BUAP.

El evento es público, pero hay que registrarse en la página del festival para poder acceder:

Se tiene proyectado que la ópera regrese a la Ciudad de México para diciembre en una versión de desfile.

