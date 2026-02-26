Después de presentarse en los Cloisters del Met y en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, la ópera "Primero sueño", de Magos Herrera y Paola Prestini, a partir del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, tiene una función especial hoy como parte del festival Decididas 2026.

Decididas es un evento que surgió en 2017 para darle voz a las mujeres líderes de América Latina. En su página web, el festival es decrito como la cumbre más importante de liderazgo femenino y su programa reúne a empresarias, artistas, activistas, atletas y mujeres a cargo de políticas públicas.

Además, Herrera y Prestini presentarán el documental "Con alma", de Marta Ferrer y Pedro González Rubio, mañana en el Cinematógrafo de El Chopo, a las 17:30 horas.

El evento de hoy es en Proyectos Públicos (General Prim 30, Juárez), a las 19:00 horas. Además de Magos Herrera, participan Celso Duarte, Tonatihu Saguilan, Gonzalo Peniche, Sergio Medrano, David Herrera y la Compañía de Ópera BUAP.

El evento es público, pero hay que registrarse en la página del festival para poder acceder: decididas.com/en/

Se tiene proyectado que la ópera regrese a la Ciudad de México para diciembre en una versión de desfile.

