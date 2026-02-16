Nacida de una profusa investigación y revisión en archivos y documentos originales, en primeras ediciones, diccionarios de impresores y estudios biográficos y bibliográficos, “La invención de Sor Juana (sus ediciones, sus editores, sus textos)” es una obra única escrita por el filólogo Jorge Gutiérrez Reyna. En la obra publicada por Lumen reinventa a Sor Juana Inés de la Cruz en su vida y obra, pero lo hace a partir de un retrato poliédrico construido desde la historia de sus editores, impresores y mecenas.

Durante más de 15 años, Gutiérrez Reyna ha rastreado, estudiado y clasificado las ediciones antiguas de Sor Juana, a quien define como “el monstruo del barroco” y una escritora best seller de la literatura que impactó y sigue impactando a todos los países en lengua española. Sobre esa escritora absolutamente misteriosa habla, en entrevista, el doctor en Letras.

¿Sor Juana se mantiene vital?

Es una figura muy misteriosa, lo era ya en su tiempo. Una mujer enclaustrada para los españoles del otro lado del mar, una mujer enclaustrada en el lejano virreinato de México, todo en torno a ella era un misterio. Para acercarme a esa mujer misteriosa, muchas veces elusiva, decidí acercarme a ella no directamente, sino a través de las personas que editaron sus obras.

Lee también La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

El libro es un acercamiento indirecto a Sor Juana a través de sus editores para poder perfilarla a ella, al mismo tiempo que perfilamos a los editores. El libro es una carta de amor hacia Sor Juana, el testimonio más claro, más palpable de mi pasión por su obra y esa pasión por la obra de Sor Juana es la que se ve materializada en este libro que concluye unos 15 años estudiando las ediciones antiguas de Sor Juana.

¿Una vuelta al origen?

Un nuevo libro sobre Sor Juana es el pretexto perfecto para volver a su obra. En algún punto del libro digo que es un viaje a la semilla. Es un regresar, desandar un camino muy largo de siglos a través de ediciones y de editores y de textos para encontrar a Sor Juana escribiendo en su escritorio del convento de San Jerónimo y encontrar las lecciones exactas de su obra que son las que tendríamos que leer.

Todo mi trabajo se orilla a lograr que los lectores se acerquen más y mejor a la obra de la Décima Musa. Me gustaría que el libro sirviera como un puente hacia la obra de Sor Juana y como un pretexto para volver a ponerla en el centro de la discusión, no solo es una escritora relevante para la lengua española, incluso para la literatura universal con obras como Primero Sueño o Respuestas a sor Filotea.

Lee también FIL Minería inicia etapa de transformación; La directora Mercedes Alvarado anuncia cuatro ejes estratégicos y nuevas secciones

¿Una mujer fundamental para la historia de México?

Sí, y creo que también queda clara en el libro. Sor Juana fue la primera mujer mexicana que hizo muchísimas cosas. La primera que publicó en Europa, la primera que le dedicó el libro a otra mujer, la primera a la que se le encargan los villancicos para la catedral, la primera a la que se le encarga un arco triunfal para recibir a los virreyes. Ella de verdad es de esas mujeres que aparecen a lo largo de la historia para ejercer un cambio, para revolucionar.

¿La primera escritora que llega a nuestros días?

Es una figura que permanece gracias a que se ha reinventado, a que las generaciones a lo largo de los siglos la han sabido reinterpretar, la han sabido leer con nuevos ojos y la han sabido revivir. Cada generación inventa una Sor Juana a la altura del presente y es gracias a esas reinvenciones que se mantiene viva. Y eso es un autor clásico. Yo creo que Sor Juana sigue significando una gran inspiración para las poetas y las narradoras que actualmente escriben en lengua española, yo creo que el panorama de la literatura en nuestra lengua actual sería muy diferente sin la influencia de Sor Juana.

¿Le rindes homenaje a través de homenajear a sus editores?

El libro es no sólo un testimonio de mi amor por Sor Juana, sino un testimonio de mi profunda admiración y cariño por sus editores que son los responsables de que le estemos leyendo el día de hoy.

Lee también “La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

¿Qué otras obras planeas?

Las conclusiones del libro son, en realidad, una suerte de proyecto. Me gustaría que todo ese trabajo de la invención condujera a una nueva edición de sus obras completas lo más cercana a los originales posible y al alcance de todos los lectores del siglo XXI. Me gustaría empezar ya a conformar un equipo de trabajo en la UNAM, sobre todo, y en la Universidad del Claustro de Sor Juana para ya arrancar con la elaboración de estas nuevas obras completas y poder empezar lo antes posible. Porque seguramente nos vamos a tardar.

¿Una de las obras ya terminadas es “Primero sueño”?

Mi edición crítica de “Primero sueño” es resultado del cotejo de todos los documentos antiguos a través de los cuales se nos transmitió el poema, y tiene un nutrido aparato de notas y una nutrida explicación que busca poner al alcance de los lectores el que probablemente sea el poema más complejo de la lengua española. El “Primero sueño” es lo que yo quisiera que viera la luz lo antes posible.

¿Sor Juana sigue siendo un misterio?

Yo entre más la conozco más misteriosa me parece, entre más la estudio más se me escapa. Hay todavía misterios sin resolver en los que estoy trabajando todos los días. El libro los plantea, hay algunas ediciones que todavía hay que localizar, algunas cuestiones que todavía habría que definir. Yo sigo en la búsqueda de resolver esos misterios, pero ojalá que el libro también sirva para que otros me ayuden a resolverlos.

¿Qué te mantiene tan cerca de Sor Juana?

Hay muchas cosas que yo siento que me vinculan a ella y muchas cosas que me resultan atractivas. Su pasión por el antiguo Egipto, su orgullo por la tierra criolla mexicana en que nació, su voluntad por ser ella misma a pesar de todo, y más que nada su talento como como poeta y como escritora. Antes que cualquier otra cosa, Sor Juana es una escritora que me gusta.