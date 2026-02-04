"Como el gran proyecto cultural que es la FIL de Minería entramos a una etapa de transformación que representa una gran oportunidad", afirmó de arranque la escritora y gestora cultural, Mercedes Alvarado, la nueva directora de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

El encuentro literario que se realizará del 20 de febrero al 1 de marzo, emprende una nueva época con base en cuatro ejes transversales: Renovación, Digitalización, Bibliodiversidad y fortalecimiento de la oferta cultural.

Alvarado asume la dirección de este encuentro que organiza la UNAM a través de la Facultad de Ingeniería y que llega a su 47 edición, tras 25 años de estar en manos de Fernando Macotela, y siendo, en los últimos años, cuestionada por ser la feria más costosa para los editores, lo que llevó incluso a que editoriales como el Fondo de Cultura Económica y Planeta dejarán de comprar espacios y se fueran a armar otra feria, muy acotada, en el Palacio Postal.

Sobre esa renovación que requiere la FIL Minería, Alvarado señaló que la gestión cultural es un asunto de entender qué necesitamos y tener una visión global; pero también en ese ejercicio de hacer cambios parten de la premisa de “qué estamos programando y cómo lo estamos programando”.

Sobre si ha hecho ajustes al precio por metro cuadrado para los expositores, la directora señaló que desde hace dos años se han hecho ajustes, y aunque no dio los costos, dijo que ya no es la feria más costosa y la prueba está en que han vendido el 100% de stands.

Si bien, la directora no dijo a cuánto asciende su presupuesto para esta primera edición de la feria que le toca coordinar y tampoco quiso hablar si ya estableció pláticas con las editoriales que dejaron Minería, sí reconoció que esta etapa de transformación parte de hacerse preguntas sobre qué pueden hacer mejor para responder a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias de los lectores, editores y del mundo editorial.

“La FIL se está preguntando qué podemos hacer mejor, cómo nos convertimos en una mejor experiencia para los lectores, para la gente, para los capitalinos, cómo hacemos para que la FIL sea más significativa y más vibrante. Que detone más preguntas, más experiencias, más ganas de leer, más maneras de experimentar la lectura”, señaló durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer que el programa tendrá cambios y agregados, y que supera las mil 200 actividades.

Dijo que, al hacerse estas preguntas, fijaron cuatro ejes transversales para esta edición y para las ediciones que vienen, pero también anunció tres nuevos ciclos literarios: uno dedicado a la literatura en lenguas indígenas, que coordinará la escritora Celerina Sánchez; el ciclo Encuentros tenderá puentes entre un gran lector y lectores en desarrollo, que este año tendrá este año como invitado a Gonzalo Celorio; y el ciclo Sesiones en Minería, que ha programado cinco conciertos con músicos como Iradia Noriega y Alex Mercado.

Además anunció la creación desde esta edición de dos nuevas secciones de la Feria: El Ciclo de Narrativa Gráfica, que vincula a uno de Comic, que ya existe y que seguirá coordinando Bef; y otra sección denominado: Literatura para infancias con una oferta de más de 70 talleres dirigidos a infancias y juventudes.

Al enlistar los cuatro ejes, señaló que el primero tiene que ver con la Renovación. “Vamos a tomar toda la tradición que tenemos. Ya estamos pensando en el medio siglo Entendemos la tradición, entendemos nuestro entorno, nuestros lenguajes, queremos renovarnos acerquémonos más a las infancias y a las juventudes”

Sobre el eje de Digitalización, Mercedes Alvarado dijo que es necesario entender que vivimos en un mundo digital, que las y los jóvenes están leyendo de manera digital, por lo que aseguró que la digitalización se va a ver en distintos espacios de la Feria, por ejemplo relanzarán la App FIL Minería, han hecho una alianza muy importante con Metabooks para que los lectores tengan a mano el Catálogo bibliográfico y puedan encontrar más fácil los libros que buscan; y ofrecerán wifi gratuito para todos los asistentes durante la feria.

Sobre la bibliodiversidad, que dijo es el tercer eje de esta etapa de transformación, aseguró que vienen las grandes editoriales y vienen también muchos proyectos pequeños y medianos, “Estamos apostando por una oferta diversa”, dijo y agregó que habrá libros académicos, por saben que a la FIL vienen a buscar libros académicos y por ellos tienen una presencia de mayor cantidad de universidades, pero también se abren a nuevas editoriales independientes.

Para el cuarto eje, dedicado a fortalecer la oferta cultura, dijo que lo harán a través de más de 70 talleres para niños y jóvenes, varios colaboración con el INAH y con la UVA Tlatelolco de la UNAM, que están especializados en edición no formal y artística.

Además, señaló, “le damos la vuelta a las Jornada Juveniles para ofrecer cosas que sean mucho más interesantes para los jóvenes”, aseguró que habrá casi 15 actividades que tiene que ver con IA y aunque mantienen los homenajes y efemérides, estos ciclos que forman parte de la tradición, tendrán cambios y ajustes para darles más vida y generar el interés de los lectores, “Queremos que los homenajes sean espacios vivos”.

Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura, dijo que el programa es muy robusto, cuenta con más de 80 actividades que refleja los compromisos de la actual administración que asume la ciencia, la cultura y el conocimiento con conciencia, y dijo que lo que este programa materializa es su apuesta por una política de justicia social.

