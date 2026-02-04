Doha. Qatar.- La primera edición de Art Basel Qatar se integra por la obra de 84 artistas internacionales (presentados por 87 galerías), principalmente de la región MENASA (Oriente Medio, Norte de África y Sur de Asia). En el Doha Design District y en el M7, en Msheireb, en el centro de la ciudad, pueden verse obras de Pablo Picasso y Jean-Michel Basquiat (representados por los galeristas Van de Weghe y Acquavella, respectivamente); homenajes a artistas y escritores como Arthur Rimbaud y Marcel Duchamp en ciertas piezas; obras que atraviesan graves problemáticas sociales del presente (la guerra, Palestina, la minería en Sudáfrica); instalaciones de video; y la presencia particular de dos artistas mexicanos: Abraham Cruzvillegas y Gabriel Orozco.

Visitado por cientos de personas de varias partes del mundo, el circuito de exposición de Art Basel Qatar puede verse desde el Doha Design District, donde una parte central de la entrada se la lleva la obra de Gabriel Orozo, a quien presenta Kurimanzutto. En los alrededores se encuentran los pabellones donde exponen Katsumi Nakai, Rachel Whiteread, Nari Ward (algunos rondan la cuerda floja entre la intervención del espacio y el diseño de estos: clavos que crean trazos, una obra a la manera de una carreta, o una revisitación de la Torre de Babel). Metros adelante se presenta, a través de fotografías, planos y notas, un homenaje que le rindió Shigeko Kubota al legendario juego de ajedrez entre Marcel Duchamp y John Cage de 1968. Sobre el muro hay dos citas contrastadas: "There is no solution, because there is no problem", de Duchamp / "There is no problem, because there is no solution", de Kubota, videoartista japonesa que formó parte de Fluxus y es presentada en el Art Basel por la galería Fergus McCaffrey.

Obras de Gabriel Orozco en la feria. Foto: José Quezada / EL UNIVERSAL

En el pabellón inmediato se halla el trabajo de Idris Khan y su exploración del dorado. Y le sigue Mohamed Monaiseer (de Gypsum Gallery de Egipto) con obras que podrían recordar a escudos medievales hechos en papel: águilas, bestias, Grifos orbitando en el universo de algún bestiario perdido. También destacan las obras de la artista plástica libanesa Huguette Caland que abren la pregunta sobre el papel de la abstracción en la creación de imaginarios visuales. (Entre el público pudo verse a la actriz Angelina Jolie recorriendo los pabellones).

Hacia la Galería 2 son llamativos los modelos para una tumba de Arthur Rimbaud que hizo Siah Armajani (el galerista es Rossi & Rossi): los dibujos, una maqueta y un modelo de lo que podría ser un cenotafio instalado perfectamente en alguna ciudad.

La artista Shigeko Kubota retoma la partida de ajedrez entre Duchamp y John Cage. Foto: José Quezada / EL UNIVERSAL

Destacan en esta zona la obra de Anicka Yi, que remite a naturalezas muertas minerales, de la serie "Post Classical" y "Vinegar Fissure", así como la obra "Star Wars: Royal Hunt", de Halil Altindere, donde el universo ficticio de George Lucas se encuentra con el desierto de Medio Oriente. La videoartista Ángela Ferreira, de la galería Cristina Guerra, presentó una instalación, especie de conducto, túnel de madera, sobre el que proyectó el video "Zama, zama" sobre las condiciones brutales que enfrentan los mineros en Sudáfrica.

En la calle, para continuar con el circuito de galerías, hay que atravesar el corredor Sikkat Al Maiz, sobre el que se colocó la instalación "Untitled Pending Self Portrait Looking For Pearls On a Phone Call (with some pink and green secrets)"; obra que data de este año, hecha en acrílico y esmalte sobre objetos encontrados de diversos tamaños, objetos pintados de verde y rosa mexicano, colgando desde la parte superior de un corredor peatonal como una huella de la identidad mexicana en medio de las calles de Doha.

Obras de Basquiat, que trae la galería Acquavella. Foto: José Quezada / EL UNIVERSAL

Uno de los momentos más impresionantes de la feria es "Fractured Moments", de Rashid Rana, una especie de gran collage, un tapiz sobre los muros de su pabellón conformado por fotogramas de metrajes televisivos del cielo nocturno de Gaza.

De Picasso se puede ver, de entre seis obras y una escultura que presenta la galería Van de Weghe, el "Buste d´Homme" (1964), "Tête de Mousquetaire" (1967) y "Mousquetaire II" (1967). Mientras que de Basquiat se han incluído un par de obras en gran formato.

Halil Altindere retoma el universo de Star Wars en su obra. Foto: José Quezada / EL UNIVERSAL

En este último tramo destacan las obras de Sophia Al-Maria, Raquib Shaw, Ahmed Mater, y las videoinstalaciones de Shirin Neshat y Bruce Nauman.

Un día antes, sobre los muros del Museo de Arte Islámico de Doha, se presentó el performance "SONG", de Jenny Holzer. Sobre los muros del museo se proyectaron versos del poeta palestino Mahmoud Darwish, y de la escritora y cineasta emiratí Nujoom Alghanem, mientras 700 drones completaron la obra en el cielo.

Art Basel Qatar se presenta en colaboración con Qatar Sports Investments y QC+ hasta el 7 de febrero. Vincenzo de Bellis es su director artístico y director global de Ferias de Art Basel; Wael Shawky es el director artístico de esta primera edición.

La videoinstalación "Beckett´s Chair. Portrait Rotated", de Bruce Nauman. Foto: José Quezada / EL UNIVERSAL