La casa editorial regiomontana independiente Posdata Editores nació en 2006 para ser un punto de encuentro de escritores nacionales e internacionales. A dos décadas de ser fundada por el escritor y periodista José Jaime Ruiz, la editorial posee un catálogo de 49 títulos de autores jóvenes, pero también de escritores consagrados como Ana Clavel, Francisco Hernández, Daniel Sada y Aurelio Asian. Incluso han publicado traducciones de voces internacionales de la talla de la Premio Nobel de Literatura 1996, Wislawa Szymborska y la poeta polaca Ewa Lipska, y otros como Ana María Shua, Juan Manuel Roca y Juan Gelman.

Violetta Estefanía Ruiz, directora de Posdata Editores, un proyecto del norte de México, dice que, en la revisión de su trayectoria de dos décadas, las palabras que los define “es terquedad, vocación democrática, y también, calidad. Nos interesa mantener un catálogo con libros de calidad, nos interesa dar espacios para difundir tanto voces consolidadas de la literatura y el pensamiento crítico, como creadores jóvenes”.

La editora apunta que para celebrar lanzarán cuatro nuevos títulos, así como el regreso, para abril, de Revista Posdata —que es el origen de la editorial— que luego de ser por un tiempo sólo digital, ahora tendrá un formato híbrido: digital y versión impresa trimestral.

Presentarán ambos proyectos en la FIL Palacio de Minería, el 27 de febrero, a las 14 y 19 horas.

