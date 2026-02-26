En el marco de los 100 años del natalicio del historiador Miguel León-Portilla (22 de febrero de 1926), el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la UNAM rindió ayer un homenaje al reconocido nahuatlato, evento que estuvo encabezado por autoridades de la Universidad, entre ellas el rector, Leonardo Lomelí Vanegas, así como la viuda de León-Portilla, la filóloga Ascensión Hernández Triviño.

Estuvo presente la directora del IIH, Elisa Speckman Guerra, quien informó que la jornada dedicada a León- Portilla abordaría diferentes ámbitos, entre ellas el papel del historiador al frente de Históricas, además de una serie de publicaciones con motivo del centenario del investigador, y la presentación del libro póstumo, Soy mi memoria.

Al tomar la palabra, Ascensión Hernández Treviño señaló que, tiempo antes de fallecer Miguel León-Portilla, la UNAM le rindió homenajes, lo que habla de la cercanía que tuvo la institución con el investigador. Señaló que de cada homenaje salieron diversos libros publicados, los cuales son mencionados en Soy mi memoria.

El rector de la UNAM dijo que la obra de Portilla permite mirar las condiciones concretas del país, sobre todo en materia de desigualdad social. “Según el INEGI, 39 millones de personas se reconocen como indígenas, y una gran parte vive condiciones de vulnerabilidad, sobre todo en materia de acceso a educación”.

Esta realidad, dijo, no es ajena a las convicciones de León-Portilla, ya que “esto dialoga con la idea de que la universidad pública debe tener un papel activo en la atención de las necesidades más apremiantes de todos los sectores sociales”.

Agregó que rendir un homenaje a los 100 años del historiador es reafirmar el compromiso de la UNAM con “una investigación rigurosa y plural”.

La directora de Cultura UNAM, Rosa Beltrán, reconoció la obra de León-Portilla por darle voz a los vencidos, y por contar la historia de la Conquista desde la perspectiva de los oprimidos.