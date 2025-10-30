Los Ángeles (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Un histórico museo en el norte del estado de California (EE.UU.) sufrió a principios de octubre un robo masivo de más de un millar de objetos, un "acto descarado" que está siendo investigado por las autoridades y el FBI.

El robo se produjo antes de las 3:30 de la mañana del 15 de octubre en las instalaciones de almacenamiento externas del Museo de Oakland de California, según informó esta semana el Departamento de Policía de la localidad en un comunicado.

"El o los sospechosos irrumpieron en las instalaciones y robaron más de mil objetos de la colección del museo, entre ellos cestas de nativos americanos, joyas, computadoras portátiles y otros artefactos históricos que se muestran en la imagen superior", indicó el escrito.

Lee también: Detienen a otras 5 personas en relación con el robo de joyas en el Museo de Louvre

Se desconoce por el momento el valor estimado de las piezas, así como el modus operandi de los ladrones para acceder a las instalaciones.

Este acto "representa un acto descarado que priva al público del patrimonio cultural de nuestro estado", dijo por su parte la directora ejecutiva del Museo, Lori Fogarty.

La mayoría de los objetos que se sustrajeron habían sido donados a las instalaciones por generosos benefactores.

Lee también: FOTOS: Así fue la reapertura del Museo del Louvre tras audaz robo de joyas de la corona francesa

El Museo de Oakland de California, fundado en 1969 y ubicado en el corazón de la ciudad de Oakland, centra su colección en el arte, la historia y la ciencia del estado con artefactos y exposiciones interactivas.

El robo suma a una serie de audaces asaltos a instituciones culturales de alto perfil ocurridos en las últimas semanas como el del pasado 19 de octubre en el famoso Museo del Louvre de París, en el que cuatro ladrones sustrajeron ocho joyas de la corona francesa tras acceder a la Galería de Apolo por un montacargas.

El valor material de estas piezas se estima en 88 millones de euros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc