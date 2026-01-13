Durante la mañana de este martes 13 de enero, la red social de X, antes Twitter, comenzó a presentar fallos en su operación habitual en diversos países.

De acuerdo con la plataforma Down detector, la falla en la plataforma comenzó al rededor de las 7:50 horas, y se mantiene hasta ahora.

Los usuarios reportan problemas en la aplicación, en la conexión del servidor, el feed y al momento de recargar la página.

Reporte de falla de X en la plataforma Downdetector. Foto: Captura de Pantalla

Algunos de los países donde se reportan fallas en X son México, Estados Unidos, España y Francia, por causas todavía desconocidas.

Hasta el momento, la compañía propiedad de Elon Musk no se ha pronunciado al respecto o informado sobre eventuales problemas técnicos. *Con información de EFE

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc