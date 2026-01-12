La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a corredores de un posible fraude en carreras temáticas de la supuesta empresa “Mundo runner”.

Se trata de una firma que ofrece las carreras de Starwars run, Merlina run, Shrek run, que se correrían en Ciudad de México y Guadalajara.

Sin embargo, la Procuraduría dijo que no existen tales carreras por lo que lanzó la alerta a los corredores para que no hagan ningún pago.

"Alertamos sobre un fraude en supuestas carreras organizadas por Mundo Runner, con temáticas de Starwars y Merlina, a realizarse en distintas ciudades del país en fechas próximas. Se han detectado cobros de inscripciones a carreras inexistentes, recomendamos no confiar en este proveedor y no realizar pagos por transferencia”.

La página además de ofrecer esas carreras dice que da tips y recomendaciones para corredores, sin embargo, tras el mensaje que subió la Profeco a sus redes sociales el sitio web marca error para dar acceso a las supuestas carreras que organiza.

Por redes sociales se confirmaron grupos de defraudados, además de que circulan videos de quienes fueron estafados por Mundo Runner, firma que solamente permitía transferencias directas.

Uno de los afectados dijo: “Los videos que usaban para promocionarlo no eran de México, eran clips de otros países, incluso de otros eventos, algunos alterados con IA. Aun así, armaron una página web y vendían inscripciones como si fuera algo real.

“Otra red flag enorme: el único método de pago era transferencia bancaria. No había plataformas seguras, ni boletos oficiales, ni información clara de la organización. Con el tiempo, la gente empezó a darse cuenta de que nadie respondía y que el dinero simplemente se perdió”.

