En esta ocasión, en Menú, te compartimos algunos de los tips que Profeco inlcuyó en su edición más reciente de la Revista del Consumidor para que te asegures de comprar el mejor yogurt posible.

Primero que nada, vale la pena mencionar de dónde viene el yogurt. Referente a esto, Profeco dice que “el yogur es un producto que se obtiene a partir de la fermentación de la leche mediante la acción de los microorganismos Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus”.

Además, el proceso de fermentación del yogurt da origen a un producto con un sabor ligeramente ácido y con grandes cantidades de microorganismos vivos, comúnmente conocidos como bacterias benéficas.

Durante la fermentación, la acidez transforma las proteínas de la leche en compuestos más simples, como aminoácidos y disminuye la cantidad de lactosa. Gracias a estos cambios y a la presencia de estas bacterias, el yogur resulta más fácil de digerir que la leche.

¿Cuál es el origen del yogurt?

La historia del yogur está rodeada de mitos y varias versiones sobre su origen. Algunas lo sitúan en Sumeria, en la antigua Mesopotamia (actual Irak), mientras que otras lo ubican en Asia central o en la antigua Tracia (región que abarca partes de la actual Bulgaria y la península balcánica).

Se estima que su origen podría remontarse a alrededor del 4500 antes de nuestra era. Incluso se cree que la aparición del yogur pudo coincidir con los inicios de la agricultura, ya que formaba parte de la alimentación básica de los pueblos nómadas ganaderos.

Foto: Freepik.

La palabra yogurt proviene del turco yoğurt, derivado de yoğurmak, que significa “amasar”. Probablemente llegó al español a través del equivalente francés yaourt, registrado en la edición de 1925 del diccionario Petit Larousse.

¿Qué debes tener en cuenta al comprar yogurt?

Profeco hace hincapié en dos cosas: el contenido y el etiquetado frontal. Aquí te dejamos la información completa para que tengas éxito la próxima ves que vayas a comprar yogurt.

Especificaciones que debe tener el yogurt

La acidez del producto final no debe ser menor al 0.5 %.

La grasa utilizada en su elaboración debe ser butírica (de leche de vaca).

Debe tener un mínimo de 10 millones de microorganismos vivos (Unidad Formadora de Colonia por gramo) de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus.

Además de los microorganismos característicos del yogur, pueden adicionarse otros del género Lactobacillus y Bifidobacterium con un valor de 1 millón como mínimo.

El contenido de proteína en un yogur natural debe contener por lo menos el mínimo de proteínas que contiene la leche: 3.1 %. Si se adicionan productos no lácteos, el mínimo de proteína debe ser de 2.1 %.

Foto: Freepik.

Sellos en los etiquetados de los yogures

El yogurt comercial puede incluir cantidades considerables de azúcares añadidos y en algunos casos, edulcorantes. Por eso, es importante revisar los sellos y las leyendas precautorias que aparezcan en la etiqueta.

