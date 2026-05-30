Monterrey, Nuevo León. - Autoridades federales aseguraron 64 mil litros de hidrocarburo y detuvieron a un hombre durante un operativo realizado en el municipio de General Bravo, Nuevo León, como parte de una investigación por posibles delitos relacionados con el transporte ilegal de combustible.

La Fiscalía General de la República informó que el aseguramiento ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de una persona presuntamente dedicada al traslado ilícito de petrolíferos en un tramo de la carretera libre Reynosa-Monterrey.

De acuerdo con la dependencia, la información recibida permitió abrir una carpeta de investigación y desplegar acciones de verificación a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial.

Los agentes federales se trasladaron al kilómetro 174+500 de la vía federal, donde ubicaron un tractocamión que coincidía con las características señaladas en el reporte.

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Durante la intervención fue detenido el conductor de la unidad y se aseguraron dos semirremolques, además de una carga de 64 mil litros de hidrocarburo cuya procedencia es investigada por las autoridades.

La FGR detalló que la denuncia proporcionó datos específicos sobre la operación y características de la persona presuntamente involucrada en esta actividad.

En un comunicado, la institución señaló que ciudadanos reportaron a una persona “presuntamente dedicada al transporte ilegal de combustible” en el municipio de General Bravo, lo que derivó en las acciones ministeriales.

La persona arrestada quedó a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las diligencias para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

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Asimismo, el combustible y los vehículos asegurados fueron incorporados a la investigación como parte de los indicios recabados durante el operativo.

La Fiscalía indicó que la carpeta de investigación permanece en integración y será dentro del plazo constitucional cuando se determine la situación jurídica del detenido, así como las acciones legales que correspondan en torno al cargamento asegurado.

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JACL/cr