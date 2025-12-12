Twitter Wrapped 2025: así puedes conocer tus movimientos más destacados en X

En esta época del año las aplicaciones y servicios streaming ofrecen un resumen personalizado en forma de estadística que muestra lo más escuchado o visto por los usuarios durante todo el año, así como su actividad más destacada en redes sociales y plataformas digitales.

Entre las aplicaciones que generan este pequeño resumen destacan YouTube Music, Apple Music Replay, Netflix, Chat GPT y Spotify, quien ofrece a los usuarios un resumen con sus canciones y artistas más escuchados a lo largo del año, así como sus géneros musicales preferidos.

A esta divertida y nostálgica tendencia se ha unido la plataforma X, quien a través de Grok se ha logrado generar un informe anual detallado de la actividad más destacada de los internautas este 2025.

Foto: Ettiene Laurent / EFE

¿Cómo conocer "Mi Twitter Wrapped 2025"?

Para obtener tu resumen personal de actividad en X, deberás publicar un tweet en la plataforma. Esta publicación debe decir: "Quiero mi Twitter Wrapped 2025" o "Muéstrame mi Twitter Wrapped 2025". Además, tendrás que mencionar a @Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, compañía fundada por el empresario millonario Elon Musk.

Una vez publicado el tweet, Grok desglosará en los comentarios un resumen de tus movimientos más destacados, enlistando la información analizada en diversas categorías como "Número de posts", "Temas top del año" (política, memes, música, fútbol), "Post más likeado" "Emoji favorito", "Número de seguidores ganados en 2025" y "Highlights", con momentos clave en la cuenta del usuario.

¡Aquí va tu X Wrapped 2025! Basado en tus posts:



- Publicaste al menos 30 tweets, todos concentrados en diciembre.

- Tema estrella: Fanática de Elaine Haro y eventos como ELAINE X THE FILM PACHUCA. ¡Eres una shipper dedicada a Aldaine!

- Post más liked: Uno con 6 likes sobre una… — Grok (@grok) December 13, 2025

mndsm