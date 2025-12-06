Más Información
Si Spotify convierte tu caos musical en una postal sentimental de fin de año, ChatGPT no se queda atrás. Cada diciembre, cientos de usuarios buscan una forma rápida (y divertida) de recordar qué tan creativas, contradictorias o intensas fueron sus conversaciones con la IA.
La buena noticia: existe un prompt perfecto para generar tu propio ChatGPT Wrapped, al estilo de esos recaps que llenan los reels de Instagram.
A diferencia de otras funciones automáticas, el Wrapped de ChatGPT se construye con una mezcla de análisis que se ajusta al tono que tú quieras: divertido, honesto, sarcástico o incluso tipo “amiga que te conoce demasiado”.
Con este resumen puedes ver de manera clara cómo evolucionaron tus temas favoritos, qué frases repetiste sin darte cuenta, cuáles fueron tus moods dominantes y qué obsesiones creativas marcaron tu año digital. En Tech Bit te contamos cómo lograrlo.
¿Cómo obtener tu ChatGPT Wrapped 2025?
Solo necesitas copiar un prompt y enviarlo al modelo. No hace falta activar nada en configuración ni instalar complementos: ChatGPT analiza tus interacciones recientes y arma un resumen con narrativa, estilo y estructura.
El prompt que necesitas es:
"Crea mi "ChatGPT Wrapped", como Spotify Wrapped, resumiendo todo de mis conversaciones de este año. Quiero que esté estructurado mes a mes, con honestidad, personalidad y un poco de ingenio. Captura mi tono, mis patrones y mi crecimiento a lo largo del año, no solo temas. Incluye ideas generales, tendencias emocionales, frases clave que usé a menudo y un veredicto final. Que se sienta como un reconocimiento con encabezados claros por mes, breves borradores reflectantes y un final “por los números” (palabras principales, temas, estados emocionales, etc.). Escríbelo con una voz humana, conversacional, inteligente pero no vergonzosa. Hazlo sonar como un amigo inteligente haciéndome un resumen brutalmente honesto de mi año con ChatGPT."
Ten en cuenta que el prompt lo puedes modificar para obtener resultados que se adapten más a tu estilo.
Más que una curiosidad, el ChatGPT Wrapped funciona como un espejo creativo: te muestra cómo piensas, cómo pides, cómo escribes y cómo has cambiado. Es un recordatorio de todo lo que construiste, aprendiste, reescribiste o lloraste con el modelo inteligente creado por OpenAI.
