Las remesas pierden poder de compra durante este año, debido a la inflación y la fortaleza del peso ante el dólar, coinciden analistas.

Cada hogar recibió un monto promedio de 426 dólares durante julio y se trata de la mayor cifra mensual desde que hay registro en el Banco de México (Banxico), a partir de 1980.

Analistas de Banorte creen que el monto se debe al mejor panorama en el mercado laboral para los migrantes mexicanos en EU y los esfuerzos por enviar recursos extra para compensar la pérdida de poder adquisitivo en pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

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Al convertir el monto a pesos, el ingreso equivale a 7 mil 438 mensuales y representa una disminución de 6.6% en comparación con julio de 2025, cuando la cifra promedio fue de 7 mil 960 pesos al restar la inflación nacional.

Para ponerlo en perspectiva, el monto actual es insuficiente para cubrir la canasta alimentaria de tres personas que viven en zonas urbanas, cuyo precio por mes fue de 7 mil 637 pesos en julio, de acuerdo con datos del Inegi.

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En cambio, en julio de 2025, las remesas alcanzaban para comprar más de tres canastas, pues había que desembolsar 7 mil 360 pesos. Esto se debe a que el tipo de cambio se apreció 6.6% y la inflación acumulada fue de 3.1% en un año.

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El economista senior para México de BBVA Research, Juan José Li Ng, dijo que la contracción se explica, en parte, por el efecto inflacionario, pero principalmente por la apreciación cambiaria, la cual propicia que se cobren menos pesos por cada dólar que se manda.

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Destacó que el volumen de población hispana empleada en Estados Unidos, del cual forma parte la población mexicana, mostró una recuperación en julio.

Flujo total

El país captó un total de 5 mil 571 millones de dólares por remesas durante julio, por arriba del umbral de 5 mil millones por tercer mes consecutivo. Sin embargo, es un descenso de 6.7% en el último año al convertir el ingreso en pesos y quitar la inflación.

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Analistas de Valmex Casa de Bolsa explicaron que las remesas no sólo continúan siendo un soporte fundamental del excedente de divisas privado, sino también de los ingresos y consumo de hogares en regiones receptoras.

Los flujos mantienen una trayectoria positiva y muestran resiliencia, pero señalaron que los avances nominales siguen enfrentando el reto de traducirse en una recuperación efectiva del poder de compra de las remesas.

En Valmex anticipan que los recursos enviados desde el exterior continúen en niveles elevados y con un crecimiento moderado.

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“No obstante, su impacto sobre el bienestar de los hogares dependerá de la evolución de la inflación, del comportamiento del tipo de cambio y de las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos, factores que determinarán la capacidad real de estos ingresos para sostener el consumo de las familias receptoras”, opinaron.

Regulación en EU

El 17 de agosto fue la fecha límite para que el Departamento del Tesoro de EU propusiera, en consulta con los reguladores federales, los cambios a los reglamentos de la Ley del Secreto Bancario con el fin de fortalecer los requisitos de debida diligencia basada en riesgo.

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Esto se refiere a otorgar la facultad de recabar información sobre el estatus migratorio y autorización de trabajo.

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Al respecto, la subdirectora del National Consumer Law Center, Diane Thompson, dijo que esto implicaría “obligar a la gente a guardar su dinero debajo del colchón en lugar de utilizar un banco, lo que representa un nuevo ataque contra el sistema financiero y las comunidades migrantes”.

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En remesas, lo relevante es que los usuarios bancarios siguen operando bajo un marco de “recomendaciones y avisos” mientras la propuesta no se publique.

Ningún banco está obligado hoy a preguntar el estatus migratorio de quien abrió su cuenta.

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El 15 de noviembre, el Tesoro y los reguladores deben considerar ajustes a los requisitos de identificaciones consulares extranjeras.

En opinión de analistas de Banorte, ese será el entregable con mayor capacidad para incidir en los flujos de remesas. En este sentido, la matrícula consular es el documento con el que buena parte de la población remitente accede a servicios financieros formales.

“El atraso de agosto no elimina el riesgo regulatorio, por lo que hay que seguir atentos a su desarrollo al cierre de año”, explicaron.

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“Las disrupciones ocasionadas por los cambios en el sistema financiero estadounidense tendrán un impacto final en los canales a través de los que se envían los flujos y no tanto en los ingresos por remesas en el país”, concluyeron.

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