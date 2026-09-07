La producción de vehículos ligeros en México cayó un 1,43% interanual en agosto, hasta 344 mil 940 unidades, mientras que las exportaciones aumentaron un 1,26%, a 300 mil 475 unidades, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado implicó cinco mil 11 vehículos menos fabricados frente a agosto de 2025, cuando se produjeron 349 mil 951 unidades, y tres mil 741 exportaciones más respecto a las 296 mil 734 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado, según el organismo autónomo.

El comportamiento de agosto supone una mejora en el frente exportador respecto a julio, cuando los envíos al extranjero habían caído un 9,69% interanual, a 261 mil 534 unidades, mientras la producción había disminuido un 2,19%, a 302 mil 673 vehículos, según el reporte mensual previo del Inegi.

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En los primeros ocho meses del año, la producción de vehículos ligeros sumó dos millonres 645 mil 140 unidades, un retroceso anual del 0,72 % frente a los dos millones 664 mil 417 automotores fabricados en el mismo periodo de 2025, una diferencia negativa de 19 mil 277 unidades.

Del total producido entre enero y agosto, los camiones ligeros representaron el 79,3%, con dos millones 97 mil 224 unidades, mientras que los automóviles concentraron el 20,7%, con 547 mil 916 vehículos.

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Las exportaciones acumuladas alcanzaron dos millones 251 mil 254 unidades, prácticamente sin cambios frente al mismo lapso del año pasado, aunque registraron una disminución del 0,06% respecto a las dos millones 252 mil 516 unidades de enero a agosto de 2025, equivalente a mil 262 vehículos menos.

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Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con un millón 716 mil 610 unidades, equivalentes al 76,3% del total durante los primeros ocho meses del año.

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Le siguieron Canadá, con 281 mil 502 unidades y una participación del 12,5%; Alemania, con 59 mil 422 vehículos y el 2,6%; Brasil, con 38 mil 956 unidades y el 1,7%, y el resto de países, con 154 mil 764 automotores, equivalentes al 6,9%.

En el mercado interno, las ventas aumentaron un 2,23% anual en agosto, hasta 129 mil 362 unidades, dos mil 817 más que las 126 mil 545 reportadas en el mismo mes de 2025.

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Entre enero y agosto, las ventas internas sumaron un millón 14 mil 715 vehículos ligeros, un crecimiento del 4,68% frente a las 969 mil 385 unidades del mismo periodo del año pasado, con 45 mil 330 vehículos adicionales.

La información procede del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que integra datos de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y ocho no afiliadas, que comercializan 44 marcas en México.

La industria automovilística es la mayor del país y representa casi el 4% del PIB nacional y cerca del 20,5% del PIB manufacturero, según la AMIA.

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En 2025, el sector se resintió de la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril de ese año aplicó un gravamen del 25% sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre los componentes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el Gobierno de Trump.

Estos resultados también ocurren a la par de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que el país latinoamericano plantea reducir en la mayor medida los gravámenes impuestos a su sector con más peso, aunque ha advertido que podrían mantenerse aranceles en ciertos sectores, manteniendo una posición favorable frente a otras economías.

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