La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.49 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.37% o 7 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este lunes en 18.98 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.37% o 7 centavos por debajo del cierre de la semana pasada.

La apreciación del peso se debe a una corrección a las pérdidas de sesiones previas. Asimismo, el peso se benefició de un mayor apetito por riesgo en el mercado financiero global, lo que impulsó a algunas divisas de economías emergentes, comentó Gabriela Siller, directora a análisis económico y financiero de grupo Base.

Parte de este apetito se debe a la especulación de que la Reserva Federal podría recortar la tasa de interés el 10 de diciembre, pues continúan las señales de deterioro económico en Estados Unidos, agregó la especialista.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas ante el dólar fueron: el peso chileno con 0.40%, el peso mexicano con 0.37%, el real brasileño con 0.34%, el rand sudafricano con 0.10%, la corona sueca con 0.06% y la lira turca con 0.03%.

El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones terminó con una pérdida de 0.47%, mientras el Nasdaq Composite mostró un avance 0.46% y el S&P 500 un alza de 0.17%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV concluyó la sesión con una pérdida de 0.98%, ligando tres sesiones de caídas. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Kimberly-Clark, con una contracción de 4.89%; Industrias Peñoles, -4.02%; Banregio, -3.12%; Grupo México, -2.93%; Genomma Lab, -2.53%.

En el mercado de materias primas, el oro mantuvo un comportamiento lateral y cerró la sesión cotizando en 4 mil 1 dólares por onza, con una ganancia de 0.52%, tras caer en siete de las últimas ocho sesiones.

Del mismo modo, el petróleo WTI cerró la sesión mostrando pocos cambios, cotizando en 61.05 dólares por barril y con una ganancia 0.11%. Cabe recordar que el mercado de petróleo sigue cauteloso a la decisión de la OPEP+ de incrementar su producción conjunta en 137 mil barriles de petróleo diarios a partir de diciembre.

