En el último día del 2025, el peso mexicano presenta una apreciación, iniciando el costo del dólar en $17.97 y se prevé que durante lo largo del día cierre en $18, de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

El peso mexicano cierra el año siendo una de las divisas emergentes más líquidas, convirtiendo a la divisa en un gran atractivo para inversionistas globales, en medio de presiones comerciales con Estados Unidos, un dólar más débil y un contexto económico local de desaceleración.

Además, para el 1 de enero del 2026 México cobrará aranceles a las mercancías procedentes de China y otros países con los que no se tienen acuerdos comerciales lo cual será un porcentaje de entre cinco y 50% a 1.463 fracciones de autopartes, autos, vestido, metales, electrodomésticos, juguetes, textiles, entre otros.

Lee también Banxico abre consulta para reforzar ciberseguridad bancaria; busca frenar riesgos por ciberataques

Mayor caída anual del dólar desde 2017

El dólar enfrenta su mayor caída anual desde 2017, frente a un contexto de recortes por parte de la Reserva Federal, cambios en los flujos globales de capital y su posicionamiento global, de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

Además, Bloomberg revela que el dólar acumula un retroceso de 8,16% en el inicio de la última jornada del año, la más profunda desde 2017, cuando retrocedió 8,52%. Sin embargo, el debilitamiento continuará en 2026.

La Bolsa de Nueva York abrió sin mayor impulso este miércoles, en su última sesión de un año de expansión, a pesar del revolcón provocado por la política comercial del presidente Donald Trump y de la irrupción del sector de la inteligencia artificial.

Lee también La bolsa mexicana pierde 1.5% e hila su segundo retroceso

En los primeros intercambios, los índices de Wall Street estaban casi en equilibrio: el Dow Jones avanzaba 0,01%, el Nasdaq caía 0,01% y el S&P 500 subía 0,03%.

Con información de EFE, AFP y Bloomberg

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss