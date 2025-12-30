Más Información

El grupo de telecomunicaciones completó su compromiso de inversión de 40 mil millones de dólares en , según informó CNBC, una inversión que el gigante japonés acordó principios de este año.

Softbank transfirió la semana pasada la inversión final de entre 22 mil y 22 mil 500 millones de dólares a los creadores de , según dijo una fuente familiarizada con el asunto a la cadena estadounidense.

Esta cantidad se suma a las inversiones de 10 mil millones de dólares y 8 mil millones de dólares de Softbank a OpenAI realizadas el año pasado.

Este martes, Softbank anunció que comprará la firma de inversión estadounidense DigitalBridge por unos 4 mil millones de dólares, para construir una infraestructura de (IA).

El grupo de telecomunicaciones e inversión japonés casi triplicó su beneficio neto entre los pasados abril y septiembre, el primer semestre de su año fiscal, gracias a sus inversiones en IA.

