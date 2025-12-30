El grupo de telecomunicaciones Softbank completó su compromiso de inversión de 40 mil millones de dólares en OpenAI, según informó CNBC, una inversión que el gigante japonés acordó principios de este año.

Softbank transfirió la semana pasada la inversión final de entre 22 mil y 22 mil 500 millones de dólares a los creadores de ChatGPT, según dijo una fuente familiarizada con el asunto a la cadena estadounidense.

Esta cantidad se suma a las inversiones de 10 mil millones de dólares y 8 mil millones de dólares de Softbank a OpenAI realizadas el año pasado.

Lee también BBVA y OpenAI se alían para introducir la inteligencia artificial en los servicios financieros

Este martes, Softbank anunció que comprará la firma de inversión estadounidense DigitalBridge por unos 4 mil millones de dólares, para construir una infraestructura de inteligencia artificial (IA).

El grupo de telecomunicaciones e inversión japonés casi triplicó su beneficio neto entre los pasados abril y septiembre, el primer semestre de su año fiscal, gracias a sus inversiones en IA.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc