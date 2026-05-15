Por: Alejandro Valenzuela

Mientras el debate educativo en México sigue atrapado en discusiones sobre calendarios educativos, horas efectivas de clase, modelos pedagógicos y reformas curriculares, política en general, nada se habla de si estamos preparando a los niños y jóvenes para contar con las herramientas necesarias que les permitan tomar mejores decisiones financieras a lo largo de su vida.

No se trata de agregar una clase de economía en la currícula de la SEP, sino de construir hábitos responsables desde la escuela primaria que fomenten el ahorro, permitan entender el crédito y el costo del dinero, así como generar reflejos para reconocer los fraudes. En esta tarea, el maestro es el actor más importante. Paradójicamente, también es el menos apoyado.

El aula es el entorno ideal para conectar el conocimiento con las decisiones cotidianas de vida. Sería deseable que en México la educación financiera sea un pilar para el desarrollo integral del estudiante. El docente debe convertirse en un promotor de hábitos, capaz de sembrar desde la infancia una mentalidad financiera que acompañará al individuo a lo largo de su vida, ya que indistintamente de lo que estudien, el manejo del dinero siempre estará presente.

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Esta labor cobra relevancia al observar el panorama actual del ahorro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), aproximadamente el 70% de la población continúa utilizando métodos informales, como las "tandas" o el efectivo en casa, a pesar de que hoy hay infinidad de instituciones que brindan productos y servicios de ahorro fáciles de contratar y administrar desde su celular.

Este dato es señal de que muchas personas aprenden a manejar su economía por ensayo y error, porque nadie les enseñó cómo ni por qué hacerlo. La consecuencia son millones de mexicanos expuestos a fraudes, esquemas informales de alto riesgo y ciclos de sobreendeudamiento que se repiten una y otra vez.

La intervención del profesor debe ser el puente que conecta el aprendizaje abstracto con las decisiones cotidianas. Al explicar que el dinero es un facilitador y un medio de intercambio, los educadores encaminan a los alumnos a desmitificar la economía, presentándola como un recurso accesible presente en todo su entorno.

La educación financiera debe ser parte integral de las materias escolares. La pregunta es cómo hacerlo sin politizarla en un libro de texto. Ya fuimos víctimas del dogmatismo ideológico en los libros de texto escolares

Llegar a ese punto exige un análisis más amplio que el permitido por este espacio y, sobre todo, un consenso real entre los actores involucrados; un acuerdo que, como hemos atestiguado, hoy hace falta en las decisiones de política educativa.

Hoy, en el Día del Maestro, conviene señalar lo que el sistema no ha hecho por ellos ni por sus alumnos. Mientras esa deuda persista, el sector privado tiene tanto la responsabilidad como la oportunidad de llenar el vacío mediante alianzas, programas de capacitación y educación financiera, así como productos y herramientas que lleguen donde las políticas públicas difícilmente lo harán, atrapadas con frecuencia en una visión de corto plazo.

Celebrar al maestro también implica reconocer que su papel puede ser determinante para formar a más mexicanos capaces de ahorrar, presupuestar y cuestionar un contrato de crédito. Eso no solo construye mejores consumidores: forma ciudadanos más libres, más críticos y, en consecuencia, más prósperos.

Aprovechando que la política educativa vuelve al centro de la conversación pública, ojalá exista apertura para escuchar lo que desde el gremio bancario sabemos y podemos aportar. La educación financiera, bien entendida, no es un lujo: es una herramienta de movilidad y de dignidad.

Queridos maestros: gracias por su esfuerzo y dedicación para construir un mejor México. Muchas felicidades.

Presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros

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