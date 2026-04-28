Chihuahua se prepara para la celebración de la Feria de Santa Rita, la más importante del estado. Tradicionalmente se celebra durante la segunda quincena de mayo.

Un evento que no solo es referente de entretenimiento masivo, sino que tiene profundas raíces históricas que datan del siglo XVIII, originadas en la devoción a Santa Rita de Casia, la "patrona de Chihuahua y de las causas imposibles".

Chihuahua se prepara para la celebración de la Feria de Santa Rita. Foto: Cortesía

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La historia detrás de la capital de Chihuahua y Santa Rita

Chihuahua Capital fue fundada el 12 de octubre de 1709, gracias a los descubrimientos de unas ricas minas en Santa Eulalia, pueblo ubicado a 8 kilómetros al sur de la ciudad. Don Antonio Deza y Ulloa al frente de los fundadores, consideraron que en el valle donde confluyen los ríos Chuvíscar y Sacramento sería más propicio albergar a la Villa de San Francisco de Cuéllar, nombre original de Chihuahua.

Para 1725 se iniciaron los trabajos para construir la Catedral Metropolitana, y en mayo de 1731, con la inauguración de una capilla dedicada a Santa Rita, lo que inició como una peregrinación religiosa, evolucionó con los siglos hasta nuestros días a ser la Feria de Santa Rita, celebración que cumple 295 años.

La Catedral Metropolitana, por distintos motivos, tardó más de un siglo en construirse, con su hermosa Plaza de Armas al este, donde señorean la estatua del fundador Deza y Ulloa, un quiosco de origen francés, y una serie de fuentes que son la delicia de los niños en verano, conserva la atmósfera provinciana de una ciudad donde las familias echaron raíces participando primero en la bonanza minera, el comercio y la ganadería.

La ciudad ha participado en las tres etapas que formaron a la República. En 1811 vio llegar prisionero al Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien después de ser despojado de su condición clerical fue juzgado y condenado a muerte por haber encabezado la guerra por la independencia.

Luego en 1864 llegó el entonces presidente Benito Juárez, a refugiar la república en Chihuahua, y en 1910, respondieron los chihuahuenses al llamado de Francisco I Madero para derrocar a Porfirio Díaz.

Chihuahua Capital fue fundada el 12 de octubre de 1709. Foto: Cortesía

¿Por qué visitar Chihuahua capital?

En Chihuahua se honra la Ruta de la Libertad en edificios emblemáticos como La Casa Chihuahua, antiguo Palacio Federal que conserva el Calabozo de Hidalgo; en el Palacio de Gobierno se señala el Altar a la Patria, sitio exacto donde fue ejecutado el Cura de Dolores y en su patio central se aprende sobre la historia regional por medio de murales; en el templo de San Francisco, el sitio donde permaneció sepultado el cuerpo del Padre de la Patria.

Además, en la capital se encuentra la Casa de Villa convertido en Museo de la Revolución; el Centro Cultural Universitario “Quinta Gameros” una de las residencias privadas más hermosas de México, el Museo de la Lealtad Republicana o Casa de Juárez, y hacia el norte, están las Grutas de Nombre de Dios, que contienen estalactitas y estalagmitas que darán la forma que su imaginación les permita.

La ciudad creció por la industria, el comercio y los servicios; se instalaron las universidades hacia el noroeste, las zonas residenciales y de viviendas verticales han dado una nueva fisonomía a la “orgullosa señora del desierto”, una ciudad moderna que con los más de tres siglos de existir se ha consolidado como una de las ciudades que ofrecen una mayor calidad de vida a sus habitantes.

Chihuahua se honra la Ruta de la Libertad en edificios emblemáticos como La Casa Chihuahua y el antiguo Palacio Federal que conserva el Calabozo de Hidalgo.

La mejor forma de disfrutar la capital de Chihuahua

Para conocer la ciudad desde el Distrito 1 identifique a un camión de dos pisos de color rojo, que le llevará por todos los sitios de interés y los museos, o bien contrate un recorrido turístico en el centro histórico a bordo de un vehículo antiguo manejado por un Dorado de Villa, aprendiendo sobre la historia y los personajes que forjaron esta ciudad. Si su interés son las compras, en Chihuahua existen varios centros comerciales.

Si lo suyo es la gastronomía, está usted en el sitio donde se produce la mejor carne de México. Los cortes tipo americano preparados al carbón se acompañan de los excelentes vinos chihuahuenses, ganadores de medallas en concursos internacionales.

En el Centro Histórico o en el Distrito 1, usted encontrará cocina de autor, creada con ingredientes tradicionales como el chile verde “pasado”, chile colorado (son chiles deshidratados), o la carne seca. Los postres llevan nuez y manzana que crece localmente, y como complemento final, sugerimos tomar un digestivo a base de sotol, la bebida con denominación de origen que distingue a Chihuahua del resto del país.

Postres tradicionales de Chihuahua. Foto: Cortesía

Feria de Santa Rita 2026

Para este año, la feria se llevará a cabo del 14 al 31 de mayo en las instalaciones de la antigua planta fundidora de Ávalos, ubicada al sur de la ciudad.

La feria combina eventos artísticos de gran cartel en el Palenque y en el Teatro del Pueblo; en días clave también se ofrece el espectáculo de rodeo; a los jóvenes y niños les atraen los juegos mecánicos y el circo.

Y para deleite de toda la familia, se delimita una zona gastronómica, pabellones comerciales donde se puede encontrar literalmente de todo y la artesanía da la nota de color con comerciantes de todo México y por supuesto de todo el estado.

Si su motivo de viaje es de negocios, o por iniciar su recorrido a bordo del Tren Chepe que le llevará a disfrutar de las Barrancas del Cobre, le pasamos el calendario de los eventos artísticos más sobresalientes con motivo de la feria.

Cartelera del Palenque 2026

De acuerdo con información del sitio oficial feriadesantarita.com, algunos de los artistas confirmados son: Espinoza Paz; Banda MS; Marisela, Aída Cuevas, Christian Nodal, Grupo Firme y Yuridia.

Para el Teatro del pueblo, la cartelera se conforma por artistas de éxito nacional que se presentaran de forma gratuita. Las presentaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Jueves 14 de mayo, Wuicho Kun.

Viernes 15 de mayo, La Arrolladora Banda El Limón.

Sábado 16 de mayo, María José.

Domingo 17 de mayo, El TRI.

Jueves 21 de mayo, Carlos Rivera.

Viernes 22 de mayo, Víctor García.

Sábado 23 de mayo, Kenya O.

Domingo 24 de mayo, el show infantil de Bely y Beto.

Jueves 28 de mayo, Ángel Socorro.

Viernes 29 de mayo, Lasso.

Sábado 30 de mayo, Horóscopos de Durango.

Domingo 31 de mayo, Duelo.

Esta es la cartelera del evento. Foto: Cortesía

Si te interesas por alguno de los eventos, entra a la página oficial para apartar los boletos y que disfrutes Chihuahua, el México que no conoces.

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