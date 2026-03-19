La Secretaría de Turismo de Chihuahua, a través del fideicomiso Ah Chihuahua, le invita a considerar unas vacaciones fabulosas donde combine cultura, naturaleza, pueblos mágicos, y un recorrido por el estado que asombrará tus sentidos.

Las oportunidades son inmensas como nuestro estado, permítanme tratar de describir en un párrafo las posibilidades de recreación que ofrece Chihuahua. Si tu interés se inclina por visitar cuerpos de agua: hacia el sur de Chihuahua Capital tenemos el circuito de las Perlas del Conchos, Rosales, San Francisco de Conchos, Camargo, Jiménez, Julimes y Talamantes vecino de Parral, todos ofrecen balnearios cuyas albercas se llenan con aguas tibias de manantiales o brotaderos naturales.

En Chihuahua hay gran variedad de lugares para visitar durante la Semana Santa. Foto: Cortesía

Leer también Chihuahua Discovery Travel Market: Un puente entre el turismo local y el mercado internacional

Si su interés va por los paisajes infinitos de las Sierra Tarahumara, tendrá a su disposición 60 mil km cuadrados de las Barrancas del Cobre donde señorean los pueblos nativos, los mejores corredores del mundo, también, las cascadas más altas de México en el parque nacional Cascada Basaseachi, y los tres pueblos mágico: Batopilas tranquilo pueblo con pasado minero ubicado en las profundidades de la barranca que lleva su mismo nombre, Guachochi municipio con mayor población nativa donde se han celebrado por siglos las ceremonia más puras de la semana santa tarahumara y Creel, el pueblo que concentra la mayor parte de atractivos en un radio de menos de una hora de distancia con formaciones rocosas de formas asombrosas, o como el parque de aventura Barrancas en Estación Divisadero.

Si su interés es la arqueología, en el noroeste del estado contamos con Casas Grandes y Paquimé, ciudad reconocida como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, o Ciudad Madera y 40 Casas; y por el norte, bordeando la frontera con los Estados Unidos, la heroica Ciudad Juárez les espera con excelentes servicios en sus hoteles y restaurantes, además de los museos de la Revolución de la Frontera, de Arte de Ciudad Juárez, Museo de Arqueología e historia de El Chamizal y el espacio interactivo La Rodadora, donde el aprendizaje se dará de manera natural en las salas de cine, ciencia y arqueología.

Mención aparte se merecen las bellísimas Dunas de Samalayuca, zona de arenas blancas ubicadas a solo 50 km al sur de la ciudad. Ahí encontrará opciones de practicar actividades de naturaleza para todos, y por la tarde tener la experiencia de ver como los cielos se tiñen de los colores del arcoíris y donde con previa reservación, se puede reservar para pernoctar en unidades con todas las amenidades modernas y la posibilidad de observar hasta la vía láctea.

Naturaleza, pueblos mágicos y cultura en Chihuahua. Foto: Cortesía

Chihuahua, reconocido como el segundo destino emergente de México que no cuenta con playa, se ha destacado por el ya legendario ferrocarril Chepe, recorrido en tren que está considerado entre los 10 viajes más espectaculares del mundo por atravesar la Sierra Madre uniendo al desierto chihuahuense con el mar de Cortés.

Durante estas dos semanas de vacaciones le sugerimos iniciar su viaje en Chihuahua Capital tomándose un tiempo para conocer tanto el casco antiguo como los modernos desarrollos comerciales en el Distrito 1 conectando a bordo del Turibus.

Conoce los pueblos mágicos de Chihuahua. Foto: Cortesía

Como en las grandes capitales, se puede subir y bajar para visitar los museos y edificios históricos, comer en el restaurante de su elección o ir de compras a los distintos centros comerciales. También se ofrecen paseos en rutas en trolley por la ciudad acompañado de actores que interpretan a personajes de la historia de México y Chihuahua ofrecidos por Chihuahua Bárbaro, incluyendo ruta hacia las Grutas Chihuahua Nombre de Dios.

Pregunte por los recorridos históricos gratuitos que se ofrecerán en Catedral y la Plaza de Armas, visite el Palacio de Gobierno que cuenta la historia regional por medio de murales que adornan todo el patio central. Otro imperdible es el Museo Casa Chihuahua, la Quinta Gameros, el Museo de la Revolución o Casa de Villa y el Museo de Arte Contemporáneo, Casa Redonda.

Las pulseras para utilizar el turibus de dos pisos se reservan en línea. https://turibuscapitalchihuahua.mx/reservar

Para los paseos en Trolley visite https://chihuahuabarbaro.com

Para conocer más sobre el Estado Grande de México, visita https://ahchihuahua.mx

Leer también Los mejores museos de Chihuahua Capital

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.