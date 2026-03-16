Al ser uno de los principales sectores proveedores del mercado estadounidense, la industria de dispositivos médicos espera que no haya modificaciones ni aranceles que les afecten durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El presidente y la directora general de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médico (Amid), Joao Carapeto y Ana Riquelme, respectivamente, explicaron que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos tienen un promedio anual de 21 mil 944 millones de dólares.

En tanto que las importaciones de dichos productos a México, en promedio, suman 12 mil 334 millones de dólares.

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Riquelme explicó que los capítulos del T-MEC que les importan son cinco: regulación sanitaria, reglas de origen y contenido regional, contratación pública, aduanas y facilitación comercial, acceso a mercados y trato nacional.

“Buscamos que lo que tenemos hoy en el T-MEC permanezca” porque ello permite al sector ser competitivos frente a otros países.

Agregó que los aranceles que puso México a insumos que se importan de países con los que no tenemos un tratado comercial podrían impactarles.

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Dijo que el gobierno mexicano los exentó de ese cobro, por seis meses, a través de un programa de comercio exterior, pero le pidieron a la Secretaría de Economía que sea algo permanente.

Riquelme y Carapeto explicaron que sí existe el riesgo de que se les puedan imponer aranceles por parte de la Casa Blanca, lo que afectará a la industria de dispositivos médicos que operan en México y exportan a Estados Unidos.

Carapeto explicó que, de un 5% de participación en el Producto Interno Bruto del país, la industria de dispositivos médicos podría crecer en 3 puntos porcentuales y recordó que la industria de dispositivos médicos tuvo un tamaño de 8 mil 354 millones de dólares en el 2025, de acuerdo con Fitch Solutions.

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Añadió que se esperan 400 millones de dólares de inversión en el sector en proyectos de inversión de corto, mediano y largo plazo.

Recursos que se invertirán entre los próximos tres años en investigación, centros de excelencia, centros logísticos, capacitación a profesionales de la salud, ampliación de líneas de producción o apertura de nuevas instalaciones, entre otros.

Dijo que estas inversiones serán parte del Plan México y añadió que se trabaja junto con el gobierno federal para apoyarlo en la labor de la prevención de enfermedades.

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El consultor especializado en sistemas de salud y economía del sector médico en América Latina, Javier Picó, dijo que la propuesta de colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada respondería a los ejes estratégicos definidos en los objetivos del sector público, lo que permitirá traducir objetivos generales en acciones específicas y se enfocará en la mayor cantidad de padecimientos que concentran la mayor carga de enfermedad e informalidad en México.

Como son las enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, enfermedades neurodegenerativas, salud femenina y materno infantil, añadió.

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