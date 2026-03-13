El Mercado de Jamaica no se detiene durante la madrugada: mientras la mayoría de la gente duerme, comerciantes y diableros continúan con la venta, descarga y traslado de flores.

Ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, es reconocido en toda la Ciudad de México y brinda servicio las 24 horas del día para quienes acuden a buscar arreglos por mayoreo o menudeo.

Aun con pocas horas de sueño, en el lugar todos trabajan arduamente para hacer rendir el día.

Entre olores a hierbas recién cortadas y rosas frescas, los diableros se encomiendan a cargar y llevar los más coloridos ramos entre los pasillos; su labor es auxiliar a transportar grandes cantidades

de flores hacia los vehículos de los primeros asistentes de este tradicional mercado.

Comerciantes y diableros se dedican a la venta, descarga y traslado de flores. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Aun con pocas horas de sueño, en este mercado de flores —uno de los principales de la CDMX—todos trabajan arduamente para hacer rendir el día. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En el lugar se ofrece una amplia variedad de flores para quienes acuden a comprar arreglos por mayoreo o menudeo. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL