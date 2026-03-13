Más Información
El Mercado de Jamaica no se detiene durante la madrugada: mientras la mayoría de la gente duerme, comerciantes y diableros continúan con la venta, descarga y traslado de flores.
Ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, es reconocido en toda la Ciudad de México y brinda servicio las 24 horas del día para quienes acuden a buscar arreglos por mayoreo o menudeo.
Aun con pocas horas de sueño, en el lugar todos trabajan arduamente para hacer rendir el día.
Entre olores a hierbas recién cortadas y rosas frescas, los diableros se encomiendan a cargar y llevar los más coloridos ramos entre los pasillos; su labor es auxiliar a transportar grandes cantidades
de flores hacia los vehículos de los primeros asistentes de este tradicional mercado.
