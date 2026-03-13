Más Información

Van PT y Verde por otro motín contra el plan b de la reforma electoral

Cuba confirma “conversaciones” con representantes de EU; buscan solucionar “diferencias bilaterales”

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum, 13 de marzo, minuto a minuto

“Federación debe indagar vínculo de policías con CJNG”

“Sheinbaum podrá usar la revocación como propaganda en 2027”, señalan expertos

Diputada del PT condena mantas de “narcopolíticos de Oaxaca” por voto contra reforma electoral; acusa intimidación de Morena

El Mercado de Jamaica no se detiene durante la madrugada: mientras la mayoría de la gente duerme, comerciantes y diableros continúan con la venta, descarga y traslado de flores.

Ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, es reconocido en toda la Ciudad de México y brinda servicio las 24 horas del día para quienes acuden a buscar arreglos por mayoreo o menudeo.

Aun con pocas horas de sueño, en el lugar todos trabajan arduamente para hacer rendir el día.

Entre olores a hierbas recién cortadas y rosas frescas, los diableros se encomiendan a cargar y llevar los más coloridos ramos entre los pasillos; su labor es auxiliar a transportar grandes cantidades

de flores hacia los vehículos de los primeros asistentes de este tradicional mercado.

Comerciantes y diableros se dedican a la venta, descarga y traslado de flores. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Aun con pocas horas de sueño, en este mercado de flores —uno de los principales de la CDMX—todos trabajan arduamente para hacer rendir el día. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
En el lugar se ofrece una amplia variedad de flores para quienes acuden a comprar arreglos por mayoreo o menudeo. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
