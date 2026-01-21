El sector público y privado han hecho esfuerzos para combatir el huachicol, la venta de combustibles ilícitos, pero aún hay acciones por hacer, ya que cerca de 40% de las gasolineras que son clientes de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes), no cumplen con los controles volumétricos.

Aldo H. Vargas Rodríguez, consejero de esta agrupación, señaló que la problemática alcanza hasta un 80% de incumplimiento cuando se trata de autoabastos, y también puede resultar más alto cuando es de gas LP u otros energéticos.

“Sí vemos que los esfuerzos del gobierno contra el huachicol se están viendo reflejados en esto, más requerimientos, pero también vemos que las empresas están invirtiendo en cumplir con la regulación, es un esfuerzo conjunto que está dando resultados”, dijo el ejecutivo.

Ya en conferencia de prensa, el presidente de la Asociación, Ricardo Quiroz Hernández, apuntó que a partir de los esfuerzos de las empresas por cumplir los requerimientos, se impulsó, entre otros aspectos, las operaciones de las empresas proveedoras de las estaciones de servicio a tal grado que en 2025 crecieron entre 3-5% anual y este año estiman otro crecimiento similar.

Desde inicios del año pasado, el gobierno federal, a través de el Servicio de Administración Tributaria (SAT), implementó una regulación más rígida para las empresas que comercializan en expendios al público las gasolinas automotrices.

Esto mediante controles volumétricos que abonan a la trazabilidad de los combustibles y poder visualizar las cantidades de energéticos que venden en comparación con los ingresos en valor y los ingresos en litros que tienen y así detectar irregularidades, además de visualizar la cadena de suministro.

”Todo esto se ha conjuntado para combatir el huachicol, pero si hacen falta más acciones, más inversiones por parte del sector y las autoridades que también están apoyándose de la tecnología, el balizado de pipas y otras acciones”, señaló Vargas.

