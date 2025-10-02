Fitch Ratings retiró las calificaciones IDR de largo plazo en moneda local y extranjera de Pemex de la observación positiva y las subió a 'BB+' desde 'BB', con perspectiva estable.

De acuerdo con la agencia, esta alza se produce tras la exitosa ejecución por parte de Pemex de una oferta pública de adquisición por 9.9 mil millones de dólares en ocho series de valores, financiada con fondos del gobierno mexicano.

“México ha implementado medidas legislativas que permiten a Pemex compartir el techo de deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos cambios buscan abordar significativamente el apalancamiento y el costo de financiamiento de la compañía”, señaló la agencia.

Fitch dijo que la licitación de ocho series de valores de Pemex por 9.9 mil millones de dólares se ejecutó según lo planeado y se financió con efectivo de Estados Unidos.

“Esto materializa la intención legislativa y proporciona evidencia tangible de una mayor dirección, apoyo y control gubernamental sobre la política financiera de Pemex”, añadió.

La agencia recordó que el perfil crediticio es débil, debido a los menores precios y producción del crudo, liquidez limitada y las pérdidas constantes en el negocio de refinación y comercialización.

“Al 30 de junio de 2025, Pemex tenía 98.8 mil millones de dólares en deuda y 2 mil millones de dólares en gastos por intereses, más de la mitad de su flujo del trimestre”, recordó.

Para la firma, múltiples incidentes en activos críticos indican una falta de inversión en capital para mantenimiento.

“La nueva administración ha sido clara respecto a un límite a la producción ‘upstream’ y ha intensificado los esfuerzos en ‘downstream’, lo que continuará presionando la liquidez a menos que el gobierno continúe brindando apoyo para abordar la inversión en capital y el servicio de la deuda”, destacó.

Fitch resaltó que la producción y el desarrollo de nuevos campos han disminuido en los últimos años, lo que convierte la inversión en capital para exploración y producción en un riesgo importante.

Añadió que múltiples incendios en activos críticos probablemente afectarán a las comunidades locales y al medio ambiente.

“Fitch cree que la gestión operativa y la falta de inversión en capital para mantenimiento de activos e infraestructura esenciales socavarán aún más el perfil financiero de Pemex”, dijo.

