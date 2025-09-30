Más Información

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

Gobierno cancela permisos a dos maquiladoras por importar acero asiático irregularmente

Gobierno cancela permisos a dos maquiladoras por importar acero asiático irregularmente

Falta de luz continúa en Mérida; vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón y fallas de la CFE

Falta de luz continúa en Mérida; vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón y fallas de la CFE

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

Capturan a motociclista que golpeó a taxista en el Centro Histórico; le encuentran 20 dosis de marihuana

Capturan a motociclista que golpeó a taxista en el Centro Histórico; le encuentran 20 dosis de marihuana

Pemex atraviesa una situación crítica: una deuda enorme y creciente, reservas cada vez menores, inversiones cuestionables y déficits estructurales. Pero el debate sobre el futuro de Pemex no gira solo alrededor de estas cifras, sino de ideas y dogmas que pueden mantener a la empresa en su agonía. Carlos Elizondo, analista y académico del Tec de Monterrey, nos habla al respecto.

Link al artículo de Carlos Elizondo: https://egobiernoytp.tec.mx/es/blog/rescatar-pemex

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses