Pemex atraviesa una situación crítica: una deuda enorme y creciente, reservas cada vez menores, inversiones cuestionables y déficits estructurales. Pero el debate sobre el futuro de Pemex no gira solo alrededor de estas cifras, sino de ideas y dogmas que pueden mantener a la empresa en su agonía. Carlos Elizondo, analista y académico del Tec de Monterrey, nos habla al respecto.

Link al artículo de Carlos Elizondo: https://egobiernoytp.tec.mx/es/blog/rescatar-pemex