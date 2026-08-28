México vive un boom exportador gracias al auge de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos, coinciden analistas.

El país exportó mercancías por valor total de 471 mil millones de dólares entre enero y julio, 28% más que en el mismo periodo del año pasado y se trata del mayor incremento para un lapso similar desde 2010.

El Departamento de Estudios Económicos de Banamex aumentó su pronóstico del valor de las exportaciones para todo este año, de 714 mil millones de dólares a 811 mil millones.

Fuente: Inegi

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De confirmarse, será el mejor año desde que hay registro en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a partir de 1980.

“Dado el dinamismo de las manufacturas no automotrices durante 2026, ahora proyectamos un superávit de 14 mil 221 millones de dólares para todo el año, tras estimar antes un déficit de 6 mil 500 millones”, afirmó el subdirector de Estudios Económicos de Banamex, Rodolfo Ostolaza.

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Calculó que las exportaciones se expandirán 22% este año y las importaciones 20%.

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Los registros del Inegi señalan que el principal motor exportador fueron los productos manufacturados, al registrar 432 mil millones de dólares entre enero y julio, lo que equivale a 92% de los envíos.

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Destacó que las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos se duplicaron.

El codirector de Integralia Consultores, Carlos Ramírez, consideró que el boom exportador en México se debe al auge de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos.

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Analistas de Banorte coincidieron que el dinamismo exportador se explica principalmente por la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos, lo que impulsa la demanda por manufacturas mexicanas relacionadas con los insumos para la infraestructura tecnológica, eléctrica y térmica.

Indicaron que los flujos dentro de la balanza comercial mantienen una clara tendencia alcista desde hace año y medio.

“El dinamismo de la demanda externa continúa consolidándose como un soporte clave para el Producto Interno Bruto de México”, estimaron.

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Importaciones

El Inegi también dio a conocer que México importó mercancías por 462 mil millones de dólares entre enero y julio, 25.6% más que hace un año y la mayor cifra en la historia para un periodo similar.

Sobresalieron las importaciones de bienes intermedios no petroleros, utilizados como insumos por la industria, al aumentar 32.5%.

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En tanto, las compras de mercancías de consumo no petroleras, asociadas al gasto privado en el país, se incrementaron 7.1%, mientras que las importaciones de bienes de capital, relacionadas con la inversión productiva, registraron un avance de sólo 2.5%.

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Carlos Ramírez señaló el fuerte crecimiento de las exportaciones manufactureras no automotrices, pero también el importante avance de las importaciones de bienes intermedios no petroleros.

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“Estamos importando todos los insumos de Inteligencia Artificial de Taiwán y exportando todo con algún ligero ajuste a Estados Unidos”, concluyó el también expresidente de la Consar.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz, comentó que el desempeño continuará estrechamente ligado a la evolución de las negociaciones comerciales bilaterales, así como al proceso de revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Expuso que la cuarta ronda bilateral, prevista para mediados de septiembre en Washington, será relevante para avanzar en temas clave de la relación comercial, particularmente en torno a las tarifas vigentes, las reglas de origen y los requisitos de contenido regional, con especial atención en la industria automotriz.

“Las recientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá mantienen un entorno de incertidumbre para la región”, opinó Quiroz.

Ante esta situación, dijo, los avances que se alcancen sobre el T-MEC serán relevantes para reducir la incertidumbre comercial, preservar la integración de las cadenas de producción de América del Norte y brindar mayor certidumbre a las decisiones de inversión de largo plazo.

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