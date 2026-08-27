São Paulo. La tecnológica OpenAI anunció este jueves la apertura de su primera oficina en Brasil, país que se ha convertido en uno de los principales mercados de ChatGPT.

La nueva oficina estará en São Paulo y servirá para trabajar más directamente con empresas, desarrolladores, investigadores e instituciones públicas, según un comunicado de la empresa estadounidense.

OpenAI resaltó que Brasil es uno de los tres mayores mercados de ChatGPT por número de usuarios activos semanales, una métrica que casi se ha duplicado en el último año en el país.

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Asimismo, la compañía afirmó que las cuentas profesionales de ChatGPT se han multiplicado por cinco el último año en Brasil, mientras que es el segundo país del mundo por número de desarrolladores que utilizan el lenguaje de programación de OpenAI.

Según un estudio del centro de estudios Reglab, citado en el comunicado, la inteligencia artificial puede sumar 986 mil 700 millones de reales (unos 190 mil 800 millones de dólares) al producto interior bruto (PIB) de Brasil hasta 2030, lo que supone un incremento del 2,77% en el período.

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