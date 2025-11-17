Más Información

Fiscalía de la CDMX busca imputar por tentativa de homicidio a detenidos de la "Generación Z"; familiares denuncian irregularidades

Sheinbaum: claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato; quien la propuso fue AMLO, dice

Sheinbaum acusa grupo “muy violento” en marcha Z; jóvenes mexicanos no son violentos, dice

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

En los primeros cuatro días de la décima quinta edición de, los mexicanos compraron mayoritariamente en la tienda física, con 6 de cada 10 compras, de acuerdo con la(Concanaco-Servytur).

La celebración de este fin de semana largo de ofertas y descuentos, que se realiza del 13 al 17 de noviembre de 2025, generó compras promedio de 5 mil pesos.

De acuerdo con el organismo que agrupa a los comerciantes organizados del país, expuso que la gran mayoría de los consumidores compró cono crédito, ya que 89% de los dueños de negocios dijeron que sus clientes pagaron con esos métodos de pago.

En la encuesta que realizó la Concanaco-Servytur se encontró que los emprendedores o empresarios dijeron que sus durante los tres días de El Buen Fin se incrementaron 30%.

Los estados donde se registra mayor participación de las ventas son: Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Nayarit y San Luis Potosí.

Hace unos días el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, dijo que esta edición busca promover que, a través del consumo responsable, se apoye a la comprando lo fabricado en el país, porque así se generan empleos y se impulsa la actividad productiva del país.

“Este año el foco principal será acompañar al consumidor para que viva la mejor experiencia posible y garantizar que cada oferta y descuento sean reales y transparentes”, en los más de 200 mil comercios que participarán en esta edición, en la que se espera incrementar las en 15.7%, explicó.

