En medio de magisteriales en diversos estados, este jueves 13 de noviembre, los comerciantes realizaron la ceremonia oficial con la que inicia , evento de ofertas y descuentos que concluirá el lunes 17 de este mes, con la meta de alcanzar los 200 mil millones de pesos de ventas.

El banderazo de salida y la primera compra la encabezó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que para esta décimo quinta edición se registraron 215 mil 988 comercios.

El empresario realizó un recorrido por negocios del centro comercial Solesta en Puebla. Aunque, todas las cámaras de comercio hicieron su propia ceremonia de arranque en paralelo.

“El Buen Fin ya no es solo un fin de semana de ofertas; es una causa nacional que se mide en cómo mejora la vida de las personas. Cada compra en un negocio formal, en una empresa familiar registrada, ayuda a que el dinero se quede en nuestras colonias, genere empleos y dé certidumbre a las familias”, dijo De la Torre.

Buen Fin 2025: apps para rastrear ofertas. Imagen: Unsplash
Buen Fin 2025: apps para rastrear ofertas. Imagen: Unsplash

Tras realizar la primera compra de mezcal, chiles y dulces, el líder de la Concanaco añadió que esperan “una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos en todo el país” y recomendó “comprar con confianza, comparar precios y apoyar al comercio formal”.

Vallas contra generación Z pueden alejar consumidores

El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra, dijo que las vallas que se colocaron en el centro de la capital del país en monumentos históricos, el Palacio Nacional, entre otros inmuebles “se convierte en mensajes que pueden generar desconfianza entre los consumidores”

Además de que “ponen en riesgo el 50% de las ventas que más de 3 mil 500 comercios que se ubican en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México”, señaló.

López Becerra, hizo un llamado a los maestros “para que respeten los derechos ciudadanos como son el libre tránsito vehicular y de transporte de pasajeros y mercancías, así como de la movilidad necesaria para que todo trabajador o consumidor realice sus actividades con normalidad”.

Comentó que respetan los derechos laborales magisteriales pero pidió permitir el libre tránsito y la actividad mercantil.

Agregó que “los empresarios esperan de las autoridades, mejores protocolos de seguridad para la organización del Mundial de Futbol que la instalación de vallas del “bienestar”; pues de lo contrario, dará muy mala imagen de México ante los visitantes que tendremos”.

Sobre la marcha de la generación Z, expuso: “Defendemos, desde los principios democráticos, el derecho a la libre expresión política, social, cultural, religiosa y económica. La mejor forma de practicar estos principios es dentro de los cauces legales y el respeto a la libertad y propiedad de terceras personas”.

