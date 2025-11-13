Buen Fin 2025: estos son los descuentos y meses sin intereses con Mercado Pago

En la antesala del Buen Fin 2025, una de las temporadas de consumo más importantes del país, Mercado Pago fortalece su posición como uno de los principales motores del financiamiento digital en México. La app financiera anunció un aumento significativo en las líneas de crédito disponibles para sus usuarios, así como una serie de promociones que buscan facilitar la compra en línea y en comercios físicos. La estrategia ocurre en un contexto donde el uso del crédito digital se consolida como una alternativa accesible, rápida y sin la fricción de los procesos bancarios tradicionales.

En esta edición número 15 del Buen Fin, la compañía reportó más de 18 millones de líneas de crédito preaprobadas bajo la modalidad Buy Now Pay Later (BNPL), además de incrementos de hasta 40% en los montos disponibles para más de 2 millones de personas. Con estas acciones, Mercado Pago busca no solo incentivar las compras durante el fin de semana de descuentos, sino también fortalecer la inclusión financiera y ampliar el acceso al crédito entre sectores que históricamente han tenido barreras para obtenerlo.

Tarjeta de Mercado Pago, la más usada dentro de Mercado Libre

El crecimiento del crédito digital no solo se refleja en la expansión de líneas preaprobadas, sino también en el comportamiento de compra dentro del ecosistema de Mercado Libre. En octubre de este año, por primera vez en la historia, la tarjeta de crédito Mercado Pago se convirtió en la más utilizada dentro del marketplace, superando a todas las tarjetas emitidas por bancos tradicionales. Este hito marca un punto de inflexión en el sector financiero, donde las soluciones digitales están ganando terreno frente a los bancos convencionales.

Foto: Tomada de Facebook

Ramiro Nández, director de usuarios de Mercado Pago México, destacó que este cambio responde a la creciente confianza en las cuentas digitales como fuentes de financiamiento:

“Cada vez más personas acceden al crédito de manera digital y sin trámites tradicionales. Esto no solo impulsa las compras durante temporadas clave, sino que acerca oportunidades reales de inclusión financiera a millones de usuarios en todo el país”.

Dos soluciones clave que impulsan el crédito en México

Desde 2023, Mercado Pago se ha consolidado como el principal emisor de crédito dentro de Mercado Libre, impulsado por dos productos que han transformado la forma de comprar en línea: la tarjeta de crédito Mercado Pago y el esquema Meses sin Tarjeta, una opción que permite financiar compras sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito física. Esta combinación ha democratizado el acceso al financiamiento, permitiendo que más personas puedan adquirir productos o servicios con mayor flexibilidad.

El modelo BNPL se ha convertido en una herramienta clave para usuarios que buscan alternativas rápidas, transparentes y sin procesos burocráticos. Además, brinda a los comercios mayores oportunidades de venta al facilitar el acceso al crédito.

Foto: mercadopago.com

Jóvenes impulsan el crecimiento del crédito digital

El auge del financiamiento digital también está siendo impulsado por las generaciones más jóvenes. Según la compañía, cuatro de cada diez nuevas tarjetas de crédito Mercado Pago pertenecen a personas menores de 30 años, lo que muestra cómo los usuarios jóvenes están optando por herramientas financieras basadas en tecnología, con procesos simplificados y mayor control desde el celular. Este comportamiento refleja una transformación cultural en los hábitos de consumo y acceso al crédito en México.

Promociones de Mercado Pago para el Buen Fin 2025

Durante este Buen Fin, Mercado Pago ofrecerá beneficios exclusivos diseñados para favorecer las compras digitales y presenciales. Entre las principales promociones destacan:

10% de descuento o 24 meses sin intereses al pagar con la tarjeta de crédito Mercado Pago en Mercado Libre y tiendas en línea seleccionadas.

al pagar con la tarjeta de crédito Mercado Pago en Mercado Libre y tiendas en línea seleccionadas. 3 meses sin intereses + 10% de descuento al utilizar la modalidad Meses sin Tarjeta dentro de Mercado Libre.

al utilizar la modalidad dentro de Mercado Libre. 3 meses sin intereses en miles de comercios online afiliados a Mercado Pago.

Estas ofertas buscan facilitar que los consumidores aprovechen mejor su presupuesto y tengan acceso a opciones de financiamiento más flexibles.

Un ecosistema financiero en expansión

Con esta estrategia, Mercado Pago reafirma su liderazgo como la cuenta digital que impulsa el financiamiento y la inclusión financiera en México. Su ecosistema, que integra pagos en línea, herramientas de inversión, crédito y soluciones para comercios, se ha convertido en uno de los más robustos de América Latina, permitiendo que millones de personas accedan a servicios financieros de manera más simple, transparente y accesible.