El Buen Fin 2025 se celebra del 13 al 17 de noviembre, pero muchas tiendas en línea ya arrancaron con grandes descuentos, cupones exclusivos y meses sin intereses. Esta temporada es ideal para adelantar las compras navideñas, renovar tecnología, descansar mejor o actualizar tu clóset deportivo.

En este artículo encontrarás una selección confiable de marcas que están ofreciendo rebajas reales y beneficios adicionales como envíos gratis, MSI y códigos promocionales. Vamos actualizando conforme se suman más comercios, así que guárdalo y revísalo seguido para no perderte ninguna oportunidad.

Tiendas en línea con ofertas confirmadas del Buen Fin 2025

Amazon se adelanta al Buen Fin con descuentos en todas sus categorías: tecnología, hogar, moda, belleza, juguetes y más. Además, ofrece meses sin intereses hasta 24 MSI con tarjetas participantes y promociones bancarias especiales.

Ofertas destacadas: Electrónica, consolas, laptops, audífonos, ropa, cocina.

Electrónica, consolas, laptops, audífonos, ropa, cocina. Promociones bancarias activas:



🔗 Ir a Amazon México

La marca de descanso Emma participa en el Buen Fin con hasta 70 % de descuento en colchones y un cupón adicional exclusivo.

Fechas: del 13 al 17 de noviembre

del 13 al 17 de noviembre Descuento base: Hasta 70 % OFF en colchones

Hasta 70 % OFF en colchones Cupón adicional: BFME-25% para obtener 15 % extra en modelos seleccionados

🔗 Ver ofertas en Emma México

Para renovar ropa deportiva o conseguir tenis con rebaja, Innovasport tiene descuentos agresivos durante el Buen Fin.

Fechas: del 13 al 17 de noviembre

del 13 al 17 de noviembre Descuentos: Hasta 60 % OFF

Hasta 60 % OFF Promoción adicional: Meses sin intereses disponibles

🔗 Ver ofertas en Innovasport

Adidas también se suma al Buen Fin 2025 con promociones en calzado, ropa deportiva y accesorios seleccionados.

Fechas: del 13 al 17 de noviembre

del 13 al 17 de noviembre Descuentos: Hasta 40 % OFF

Hasta 40 % OFF Beneficio extra: Envío gratis en compras mayores a $1,299 MXN

🔗 Ver ofertas en Adidas México

Nike ofrece una de las promociones más atractivas del Buen Fin, especialmente para quienes son miembros de su comunidad.

Fechas: del 13 al 16 de noviembre

del 13 al 16 de noviembre Descuento general: 50 % OFF

50 % OFF Extra para miembros: 20 % adicional usando el cupón BFNIKE

🔗 Ver ofertas en Nike México

La plataforma de experiencias Fever ofrece descuentos para el Buen Fin en actividades en la Ciudad de México.

Fechas: del 11 al 17 de noviembre

del 11 al 17 de noviembre Descuentos: de 15 % a 25 %

de 15 % a 25 % Categorías: Música, teatro, experiencias gastronómicas, cultura

🔗 Ver ofertas en Fever México

Lacoste lanza promociones combinadas en su Outlet Digital y su colección de temporada FW25 durante el Buen Fin.

13 de noviembre:



14 al 17 de noviembre:



🔗 Ver ofertas en Lacoste México

Aunque oficialmente el Buen Fin va del 13 al 17 de noviembre, muchas marcas ya habilitaron sus descuentos desde días antes. Además de rebajas directas, este año destaca la cantidad de cupones acumulables, meses sin intereses y beneficios exclusivos para miembros.

Si piensas comprar tecnología, ropa, calzado, descanso o experiencias, es el mejor momento para comparar precios, usar códigos promocionales y asegurar disponibilidad antes del caos de fin de año.

Guarda este artículo y vuelve a consultarlo: seguimos actualizando más tiendas en tiempo real.