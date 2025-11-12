Más Información

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

CNTE arranca movilizaciones para este 13 de noviembre en la CDMX; se deslinda de marcha de la Generación Z

CNTE arranca movilizaciones para este 13 de noviembre en la CDMX; se deslinda de marcha de la Generación Z

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Fuga de gas deja dos personas sin vida y tres más intoxicadas en departamento de alcaldía Iztapalapa

Fuga de gas deja dos personas sin vida y tres más intoxicadas en departamento de alcaldía Iztapalapa

Vecinos de colonia Tabacalera piden al Gobierno capitalino no instalar romería y feria de fin de año en Monumento a la Revolución

Vecinos de colonia Tabacalera piden al Gobierno capitalino no instalar romería y feria de fin de año en Monumento a la Revolución

El Buen Fin 2025 se celebra del 13 al 17 de noviembre, pero muchas tiendas en línea ya arrancaron con grandes descuentos, cupones exclusivos y meses sin intereses. Esta temporada es ideal para adelantar las compras navideñas, renovar tecnología, descansar mejor o actualizar tu clóset deportivo.

En este artículo encontrarás una selección confiable de marcas que están ofreciendo rebajas reales y beneficios adicionales como envíos gratis, MSI y códigos promocionales. Vamos actualizando conforme se suman más comercios, así que guárdalo y revísalo seguido para no perderte ninguna oportunidad.

Tiendas en línea con ofertas confirmadas del Buen Fin 2025

Amazon México

Amazon se adelanta al Buen Fin con descuentos en todas sus categorías: tecnología, hogar, moda, belleza, juguetes y más. Además, ofrece meses sin intereses hasta 24 MSI con tarjetas participantes y promociones bancarias especiales.

  • Ofertas destacadas: Electrónica, consolas, laptops, audífonos, ropa, cocina.
  • Promociones bancarias activas:

🔗

Emma México

La marca de descanso Emma participa en el Buen Fin con hasta 70 % de descuento en colchones y un cupón adicional exclusivo.

  • Fechas: del 13 al 17 de noviembre
  • Descuento base: Hasta 70 % OFF en colchones
  • Cupón adicional: BFME-25% para obtener 15 % extra en modelos seleccionados

🔗

Innovasport

Para renovar ropa deportiva o conseguir tenis con rebaja, Innovasport tiene descuentos agresivos durante el Buen Fin.

  • Fechas: del 13 al 17 de noviembre
  • Descuentos: Hasta 60 % OFF
  • Promoción adicional: Meses sin intereses disponibles

🔗

Adidas México

Adidas también se suma al Buen Fin 2025 con promociones en calzado, ropa deportiva y accesorios seleccionados.

  • Fechas: del 13 al 17 de noviembre
  • Descuentos: Hasta 40 % OFF
  • Beneficio extra: Envío gratis en compras mayores a $1,299 MXN

🔗

Nike México

Nike ofrece una de las promociones más atractivas del Buen Fin, especialmente para quienes son miembros de su comunidad.

  • Fechas: del 13 al 16 de noviembre
  • Descuento general: 50 % OFF
  • Extra para miembros: 20 % adicional usando el cupón BFNIKE

🔗

Fever México

La plataforma de experiencias Fever ofrece descuentos para el Buen Fin en actividades en la Ciudad de México.

  • Fechas: del 11 al 17 de noviembre
  • Descuentos: de 15 % a 25 %
  • Categorías: Música, teatro, experiencias gastronómicas, cultura

🔗

Lacoste México

Lacoste lanza promociones combinadas en su Outlet Digital y su colección de temporada FW25 durante el Buen Fin.

  • 13 de noviembre:
  • 14 al 17 de noviembre:

🔗

Aunque oficialmente el Buen Fin va del 13 al 17 de noviembre, muchas marcas ya habilitaron sus descuentos desde días antes. Además de rebajas directas, este año destaca la cantidad de cupones acumulables, meses sin intereses y beneficios exclusivos para miembros.

Si piensas comprar tecnología, ropa, calzado, descanso o experiencias, es el mejor momento para comparar precios, usar códigos promocionales y asegurar disponibilidad antes del caos de fin de año.

Guarda este artículo y vuelve a consultarlo: seguimos actualizando más tiendas en tiempo real.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]