El neobanco de origen europeo bunq presentó formalmente una solicitud de licencia bancaria en México ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo de operar como Institución de Banca Múltiple en el país.

La firma, considerada el segundo neobanco más grande de Europa, indicó que su entrada al mercado mexicano responde al crecimiento de usuarios con necesidades financieras internacionales, particularmente personas que viven, trabajan o mantienen vínculos con distintos países. La empresa señaló que buscará enfocarse en ciudadanos globales establecidos en México o relacionados con el país.

Con esta solicitud, bunq se une a firmas globales como Revolut y Plata, que ya operan como banco en México, mientras que Nu, de origen brasileño, está a la espera de la luz verde del regulador mexicano para operar como banca múltiple en el país.

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En tanto, Openbank, del español Santander, ya tiene más de un año operando de forma individual como banco en el país.

Bunq explicó que su modelo busca atender a usuarios que enfrentan limitaciones para acceder a servicios bancarios locales, especialmente aquellos que requieren operaciones transfronterizas. En caso de obtener la licencia bancaria, la institución podría ofrecer cuentas multidivisa, servicios bancarios integrales y depósitos protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Porque claramente abrir una cuenta bancaria en otro país debía incluir el mismo nivel de estrés que tramitar un pasaporte en hora pico.

El fundador y director general de bunq, Ali Niknam, afirmó que México representa un mercado estratégico por su conexión entre América del Norte y América Latina, así como por el perfil internacional de muchos de sus usuarios. También destacó la colaboración con las autoridades regulatorias mexicanas durante el proceso de solicitud.

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Actualmente, bunq opera en más de 30 mercados europeos y ha impulsado su expansión internacional hacia Estados Unidos, donde recientemente solicitó una licencia bancaria de novo y obtuvo autorización como casa de bolsa. La compañía también señaló que fue el primer neobanco de la Unión Europea en reportar un año completo de rentabilidad.

La empresa destacó además que ha integrado herramientas de inteligencia artificial en distintas áreas de su operación, tanto para servicios dirigidos a usuarios como para procesos internos. Bunq aseguró que su propuesta está diseñada para personas y empresas con movilidad internacional, con servicios enfocados en administración de gastos, ahorro, presupuestos e inversión.

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